《復仇者聯盟4》後影迷最期待《銀河守護隊3》！新角色霸氣現身？

要是二刷三刷完《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame),除了開始期待《蜘蛛人:決戰千里》(Spider-Man: Far From Home),該如何呈現英雄大戰後的世界,更多粉絲心心念念的,或許是James Gunn歷劫歸來的《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy Vol. 3) 。

沒錯!《銀河守護隊3》即將開拍了!