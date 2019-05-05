《復仇者聯盟4》後影迷最期待《銀河守護隊3》！新角色霸氣現身？

要是二刷三刷完《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame），除了開始期待《蜘蛛人：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home），該如何呈現英雄大戰後的世界，更多粉絲心心念念的，或許是James Gunn歷劫歸來的《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3） 。 沒錯！《銀河守護隊3》即將開拍了！

《銀河守護隊3》即將開拍，並由James Gunn執導。（劇照）

《銀河守護隊3》的戲劇化發展

記得去年6月底時James Gunn才開心表示，自己已經完成《銀河守護隊3》的劇本，殊不知馬上被網友踢爆他曾在社群上發表的過激言論，儘管James Gunn事後將言論刪除，並解釋這些皆為笑話，但迪士尼高層並不接受這樣的說法，而決定開除James Gunn的導演職位。

爆出失言事件後，James Gunn隨即發文道歉。（截圖）

而原定2020年上映的《銀河守護隊3》頓時成了孤兒，但事情還沒結束，James Gunn被革職一事讓《銀河守護隊》演員們無法接受，不僅男主角「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）聯合眾演員們連署支持導演回歸，甚至「毀滅者達拉斯」巴帝斯塔（Dave Batista）還表示：「沒有James Gunn，沒有我。」此外，Marvel總裁Kevin Feige也努力向上層溝通，影迷們更是一起連署請願，只願迪士尼收回成命，可惜事情仍一籌莫展。

分別為「火箭浣熊」及「樹人」配音的畢列谷巴與雲迪素都有份連署支持James Gunn。（Twitter）

正當原本看似定局、眾人灰心之際，迪士尼卻突然傳出由於看到James Gunn的誠意，決定再給予James Gunn一次機會。對Marvel粉絲來說這絕對是一個天大的好消息，但這時候該煩惱的是，華納兄弟趁James Gunn失意之際，立刻決定半路攔截James Gunn執導新版《自殺特攻：超能暴隊》（The Suicide Squad），看看能不能挽回DC粉絲的一點希望。

這將會使James Gunn忙得不可開支，如期上映恐怕是不可能。但好消息是根據外媒報導，目前《銀河守護隊3》規劃將於2020年開始着手製作，預計於2021年上映，這也意昧着《銀河守護隊3》與新版《自殺特攻：超能暴隊》將會同時進行。但相較於遙遙無期的失落感，能夠上映就已經足夠讓粉絲們開心了。

《銀河守護隊3》開拍在即！點圖重溫系列精彩劇照▼

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＊以下將提及《復仇者聯盟4：終局之戰》劇情

而根據外媒報導，原班人馬將會再次回歸。雖然目前仍無劇情細節，但由於《復仇者聯盟4：終局之戰》結局時，雷神硬是上了「銀河守護隊」的飛船，還興高采烈地說着要改團名為「阿斯嘉銀河守護隊」（Asgardians of the Galaxy），這讓不少人期待雷神加入後會發生甚麼趣事？片尾也可以看到星爵看着嘉魔娜（Gamora）的照片，似乎暗示着他可能決定尋找過去的嘉魔娜。另外，前兩集彩蛋都提及到的亞當術士（Adam Warlock），看來也有機會在第3集正式登場。

亞當術士有機會在《銀河守護隊3》正式登場。（劇照）

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