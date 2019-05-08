【POKÉMON 神探Pikachu】網上流出全套戲？　比卡超跳跳紮勁可愛

「PikaPika!」《寵物小精靈》和比卡超是很多人的童年回憶，最近電影《Pokémon神探Pikachu》（Pokémon: Detective Pikachu）即將上映，已叫不少粉絲相當興奮。不過電影還未上映，網上就有全套影片（Full Picture）流出，到底是甚麼一回事？

《POKÉMON 神探Pikachu》中有一大堆經典精靈現身，當中最搶鏡的一定是Pikachu！（劇照）

《POKÉMON 神探Pikachu》絕對是今年其中一部最受期待的作品，因為戲中集合了一眾經典的小精靈，包括：傻鴨、奇異種子、噴火龍、甲賀忍蛙和波波球等都有現身。而這次戲中的Pikachu更有極大咖啡癮，一身毛鬙鬙的外表，加上可愛的表情，無論是大小朋友都會被他迷倒。電影英文版由賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)聲演人氣精靈Pikachu，粵語版則找來鄭中基(Ronald)來獻聲。

戲中提到神探Harry Goodman神秘失蹤，他的21歲的兒子Tim決心查出真相。（劇照）

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網上流出絕密片段？

但電影還未上映，最近網上就有全套影片（Full Picture）流出，片段開頭還有「R.Reynolds」的水印，但原來一切只是虛驚一場。事關所謂的「全套影片」，其實是電影公司，將一段神探Pikachu在跳舞的影片公開，活潑的Pikachu更足足跳了超過一小時，勁可愛！粉絲們看着戴着帽子的Pikachu手短腳短，在舞台上跳跳紮，一定會被他融化，更可能會不自覺看完整條片段。

近日有影片流出，神探Pikachu跳舞的樣子真的超級可愛！（影片截圖）

一眾精靈勁搶鏡

首部真人歷險電影《POKÉMON 神探 Pikachu》講述神探Harry Goodman神秘失蹤，他的21歲的兒子Tim決心查出真相。他得到爸爸的精靈助手，一隻幽默又活潑可愛的神探 Pikachu協助調查。而最神奇的是，只有Tim才能聽到Pikachu說話，於是他們聯手一起去破解這個複雜的謎團。他們於人類和POKÉMON和諧共存的萊姆市追查線索，遇到各種各樣的POKÉMON，揭發了一個足以破壞人類和POKÉMON和諧共存，威脅整個POKÉMON宇宙的驚天陰謀。

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