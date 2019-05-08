【復仇者聯盟4】施嘉莉祖安遜為黑寡婦狂操　一個動作唔使靠器械

Marvel Studio由2008年上映的《鐵甲奇俠》開始，直到今年上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》，鋪足10年路，由初代6名成員「美國隊長」、「鐵甲奇俠」、「雷神」、「黑寡婦」、「變型俠醫」和「鷹眼」開始，引起大家的強烈關注，其中施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）為了「黑寡婦」一角的確付出不少努力。

施嘉莉祖安遜接下「黑寡婦」一角付出很多，鏡頭外更要多多鍛鍊，保持好身材。（網上圖片）

原來施嘉莉祖安遜在2010年接拍《鐵甲奇俠2》之前，從來都未進過健身室，她為此進行了大量訓練，而在荷里活非常出名的星級導師Eric Johnson，正是她的健身教練，更曾指導「寒冬戰士」Sebastian Stan健身。Eric Johnson笑說：「在施嘉莉祖安遜拍《鐵甲奇俠2》中，第一次攀爬繩索上升時，她的膝頭撞在我臉上，鼻血當場直流，後來她在慶祝時我卻正在強忍淚水。」Eric Johnson更笑說即使施嘉莉祖安遜沒穿上黑寡婦制服，也是一名很危險的人。

施嘉莉祖安遜現時能舉起500磅！（網上圖片）

健身最緊要訂下目標

10年來，一眾超級英雄努力走進現實，建立電影和個人的口啤，現時的施嘉莉祖安遜當然比起10年前更強壯且更有力量，她最高紀錄係舉起500磅！因為教練為她度身訂造出個人訓練規劃，讓她更貼近「黑寡婦」一角。尤其在拍攝《復仇者聯盟4》之前，她每12週就要達成一個特定目標，例如245磅的挺舉、引體上升、單腿深蹲、45磅承重俯臥撐等等，她更有做舉重、體操、高溫瑜伽、搏擊、普拉提等運動來操肌，教練更大讚她在嘗試難度動作時，不會流露出痛苦表情，更學會保持冷冷的臉。

「波比跳」／「壺鈴擺盪」極燒脂

「黑寡婦」作為MCU中的第一位女超級英雄，走在前頭當然要做好榜樣，加上「黑寡婦」不單單只是一個有身材的女角色，一定要保持好看的肌肉線條。除了靠控制飲食外，做帶氧運動同樣緊要。

據知施嘉莉祖安遜有兩個必做的動作，包括「波比跳」（立臥撐跳/Burpees）和「壺鈴擺盪」（Kettlebell Swings），「波比跳」的好處在於不需要任何器材，又能快速燃燒脂肪，以及能運用到全身的肌肉；「壺鈴擺盪」同樣能運動到全身和快速燃燒脂肪，提說效果比每週跑3次步更有效！

點擊看更多「壺鈴擺盪」（Kettlebell Swings）用法：

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