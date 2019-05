【復仇者聯盟4】鐵甲奇俠昔日戰友想演呢個角色　談回歸MCU可能性

《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)代表一個時代的終結,同時也代表一個新時代的開始。《鐵甲奇俠3》(Iron Man 3)中飾演小男孩Harley Keener的Ty Simpkins,驚喜現身《復仇者聯盟4》,旋即引來外界揣測,他是否接鐵甲奇俠棒成為超級英雄。 雖然影迷未知會否在Marvel電影宇宙中再次看到他,可是最近的消息似乎有點眉目。

注意!!!下文含劇透!!!

當時年紀輕輕的Ty Simpkins。(Wire Image)

Ty Simpkins早前現身《復仇者聯盟4》首映。(darthsimpkins IG 圖片)

在《復仇者聯盟4》將近結束時,一眾新舊角色齊集出席「鐵甲奇俠」Tony Stark的葬禮,當時不少人看過這幕後,紛紛在網上詢問,究竟其中一名男孩是何方神聖。後來他被起底是在《鐵甲奇俠3》(Iron Man 3)幫助Tony排除恐懼和迷思、名為Harley Keener的小男孩。他如今已經長大成人,並為回歸Marvel電影宇宙埋下伏線。

Ty Simpkins與「蜘蛛俠」湯賀蘭齊齊出席《美國隊長3:英雄內戰》首映。(Pinterest 圖片)

隨著鐵甲奇俠離去,世界將需要一個新接班人,兩個月後上映的《蜘蛛俠:決戰千里》(Spider-Man: Far From Home),影迷就知道蜘蛛俠是否就是鐵甲奇俠的接班人;然而,仍有不少人認為飾演Harley Keener的Ty Simpkins才是鐵甲奇俠的繼承人。

因為在《鐵甲奇俠3》,Tony曾把鐵甲奇俠的盔甲留給他,似乎為Harley Keener在《復仇者聯盟4》及往後的Marvel電影再出現埋下伏筆。而Ty Simpkins近日接受訪問時,被問到會否想在未來Marvel電影中成為Iron Lad,他亳不猶豫表示同意:「百分之百同意,我很樂意這樣做!」是否代表Iron Lad就是他未來的超級英雄角色呢?唯目前官方仍未有解答。

不少影迷曾在網上詢問《復仇者聯盟4》神秘男孩是誰?最後得知竟然是《鐵甲奇俠3》小男孩Harley Keener。(Twitter 網上擷圖)

《鐵甲奇俠3》小男孩Harley Keener 他曾協助Tony Stark維修鐵甲奇俠盔甲

Iron Lad是誰?

Iron Lad又名Nathaniel Richards,是Young Avengers的成員,並與神奇4俠有深厚的聯繫。而Iron Lad本身有一個相當有趣的背景,他除了是青年復仇者的成員外,其實是反派Kang the Conqueror的年輕版。Kang the Conqueror回到了自己年輕的時候,並告訴他會變成一個邪魔,但年輕的Kang the Conqueror不希望變成一個壞人,於是偷走未來屬於自己的盔甲,再回到復仇者解散的年代,並建立了Young Avengers。

雖然Iron Lad角色包含反派元素,但Ty Simpkins似乎非常堅定,直言:「我會這樣做,我會這樣做。毫無疑問。」至於Marvel電影宇宙未來會否引進Iron Lad,影迷拭目以待!