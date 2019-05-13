【復仇者聯盟4】鐵甲奇俠昔日戰友想演呢個角色　談回歸MCU可能性

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）代表一個時代的終結，同時也代表一個新時代的開始。《鐵甲奇俠3》（Iron Man 3）中飾演小男孩Harley Keener的Ty Simpkins，驚喜現身《復仇者聯盟4》，旋即引來外界揣測，他是否接鐵甲奇俠棒成為超級英雄。 雖然影迷未知會否在Marvel電影宇宙中再次看到他，可是最近的消息似乎有點眉目。

注意！！！下文含劇透！！！

當時年紀輕輕的Ty Simpkins。（Wire Image）

Ty Simpkins早前現身《復仇者聯盟4》首映。（darthsimpkins IG 圖片）

在《復仇者聯盟4》將近結束時，一眾新舊角色齊集出席「鐵甲奇俠」Tony Stark的葬禮，當時不少人看過這幕後，紛紛在網上詢問，究竟其中一名男孩是何方神聖。後來他被起底是在《鐵甲奇俠3》（Iron Man 3）幫助Tony排除恐懼和迷思、名為Harley Keener的小男孩。他如今已經長大成人，並為回歸Marvel電影宇宙埋下伏線。

Ty Simpkins與「蜘蛛俠」湯賀蘭齊齊出席《美國隊長3：英雄內戰》首映。（Pinterest 圖片）

隨著鐵甲奇俠離去，世界將需要一個新接班人，兩個月後上映的《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home），影迷就知道蜘蛛俠是否就是鐵甲奇俠的接班人；然而，仍有不少人認為飾演Harley Keener的Ty Simpkins才是鐵甲奇俠的繼承人。

因為在《鐵甲奇俠3》，Tony曾把鐵甲奇俠的盔甲留給他，似乎為Harley Keener在《復仇者聯盟4》及往後的Marvel電影再出現埋下伏筆。而Ty Simpkins近日接受訪問時，被問到會否想在未來Marvel電影中成為Iron Lad，他亳不猶豫表示同意：「百分之百同意，我很樂意這樣做！」是否代表Iron Lad就是他未來的超級英雄角色呢？唯目前官方仍未有解答。

不少影迷曾在網上詢問《復仇者聯盟4》神秘男孩是誰？最後得知竟然是《鐵甲奇俠3》小男孩Harley Keener。（Twitter 網上擷圖）

《鐵甲奇俠3》小男孩Harley Keener 他曾協助Tony Stark維修鐵甲奇俠盔甲

+ 2

Iron Lad是誰？

Iron Lad又名Nathaniel Richards，是Young Avengers的成員，並與神奇4俠有深厚的聯繫。而Iron Lad本身有一個相當有趣的背景，他除了是青年復仇者的成員外，其實是反派Kang the Conqueror的年輕版。Kang the Conqueror回到了自己年輕的時候，並告訴他會變成一個邪魔，但年輕的Kang the Conqueror不希望變成一個壞人，於是偷走未來屬於自己的盔甲，再回到復仇者解散的年代，並建立了Young Avengers。

雖然Iron Lad角色包含反派元素，但Ty Simpkins似乎非常堅定，直言：「我會這樣做，我會這樣做。毫無疑問。」至於Marvel電影宇宙未來會否引進Iron Lad，影迷拭目以待！