盤點《哥斯拉》17隻怪獸　忠實粉絲都未必識！尼斯湖水怪都有份

即將再度震撼全球怪獸迷的「重量級」電影《哥斯拉II：王者巨獸》（Godzilla II: King of the Monsters）上映在即，從日本到荷李活，從皮套演員特攝片到動畫科技特效片，跨越超過一甲子的時光，哥斯拉與基多拉、拉頓、摩斯拉……等怪獸夥伴，總是帶給不同時代的觀眾們各種視覺震撼與感動。

1954年首部《哥斯拉》電影劇照。

官方玩真的！長期監測《哥斯拉II：王者巨獸》登場怪獸蹤跡

在享受怪獸之王哥斯拉稱霸大銀幕，與眾怪獸展開搏命激鬥的刺激感前，官方非常好心的公開本片即將登場的17隻泰坦巨獸清單，如果對於「怪獸」二字，你的腦海僅浮現出「哥斯拉」而已，甚至對於哥斯拉的樣貌與能力也有不太有把握的話，本文將帶你一起認識曾與哥斯拉一起叱吒大銀幕的諸多特攝怪獸們。

官方公開本片即將登場的17隻泰坦巨獸清單。（網上圖片）

忠實粉絲都未必識？盤點《哥斯拉》經典怪獸！（點圖放大▼）

+ 6 + 5 + 4

更多泰坦巨獸，姓名隱藏玄機

而在2014年上一集傳奇版《哥斯拉》（Godzilla）中登場，以放射能為食的原創怪獸「Muto」，這次也名列續集登場的17隻泰坦巨獸當中，並標註為「New Muto」。這是否承襲了外傳漫畫中Muto留下的卵，孵化後將為世界帶來另一股災難？

哥斯拉戰Muto。（劇照）

另外還有「Abbadon」、「Sargon」、「Leviatan」、「Methuselah」、「Stegosaur titan」、「Baphomet」、「Mammoth」、「Scylla」、「Nessie」、「Typhoon」、「Bunyip」等這些看起來有點熟悉又有點陌生的怪獸名稱，雖然我們還不確定這些在片中世界，已被人類認識的泰坦巨獸是否都會現身正片當中，但我們可以從這些名字中，找出牠們真正身分相關的蛛絲馬跡。

宗教經典相關：Abbadon、Leviatan、Methuselah、Baphomet

「Abbadon」源自《新約聖經·啟示錄》第9章第11節，希伯來語中意味着毀滅之地、死者的領域等等。在猶太教與基督教的相關記述中，Abbadon伴隨着蝗災而來，也有記錄將其描述為死亡天使。Abbadon的到來即代表毀滅。

「Leviatan」和「Abbadon」類似，都是來自宗教經典中的名字，《希伯來聖經》中的Leviatan是有着類似鯨魚或鱷魚般的形象作亂的海怪，而之後的經典中也有將其描述作大海蛇般的存在。因此，本片中的「Leviatan」可能或多或少帶有水屬性，這點或許值得參考。

「Methuselah」在《希伯來聖經》中計載為亞當的第七代子孫，據說活了969年，是最長壽的人。而在希伯來語中，這個字有着「帶着鏢矛的男人」「他死後將帶來」等含意，因此若作為怪獸之名，或許牠很有可能具有肉厚血多，死亡後可能會帶來某些變故等等設定。

預告片中的這頭巨獸是否就是Methuselah？（劇照）

「Baphomet」以基督教中的羊頭惡魔形象為人所知，也是撒旦的代名詞，隨着時代的演進，Baphomet也成為神祕主義與神祕儀式當中常常出現其中的象徵了。

歷史、傳說與神話：Sargon、Scylla、尼斯、Typhoon、Bunyip

網路資料中搜尋「Sargon」得到最多的結果，是西元前2000多年許久，曾稱霸美索不達米亞平原，建立阿卡德帝國的Sargon大帝。平民出身的他趁亂建立起屬於自己的阿卡德王朝。在阿卡德語中，「Sargon」有着正統的國王、合法的國王之意，他更建立了史上第一支常備軍隊，武功強大。這是否代表名為「Sargon」的怪獸，也有着十分強大的武力呢？

「Scylla」源自希臘語中的撕碎、扯破，在希臘神話中是吞食水手的女海妖。神話傳說當中的Scylla擁有六頭十二條腿，口中還有着三排利齒十分危險。若片中怪獸以「Scylla」為名，那牠很有可能將與上述的Leviatan一樣從水面現身或發動水屬性的攻擊？

至於「Nessie」，想必大家應該很熟悉，這隻泰坦巨獸有着和英國着名的尼斯湖水怪「尼斯」同樣的名字，尼斯湖水怪的傳說打從西元七世紀便開始留下記錄，直到今日仍不時傳出有人目擊神祕生物的新聞，英國蘇格蘭的尼斯湖也因此成為着名的觀光景點……究竟本片中，尼斯湖水怪將以「怪獸」身分登場，或是另有冠上尼斯之名的全新怪獸出現呢？

你我熟悉的尼斯湖水怪……（網上圖片）

香港人每年夏天都會經歷的自然現象颱風，就和泰坦巨獸列表中的「Typhoon」字母相同，出自於希臘神話，為大地之母蓋亞之子，是象徵風暴的妖魔巨人。如果名為Typhoon的怪獸在片中現身，是否將帶來狂風暴雨等自然系攻擊呢？

另外，「Bunyip」源自澳洲的傳說，澳洲原住民的神話便記錄了這個神祕生物樣貌。傳說中的Bunyip出沒在沼澤、水坑河岸等親水區域，有着兩棲生物的特性，外貌與叫聲也與人們常見的動物截然不同。

生物相關：劍龍泰坦、猛瑪

在生物課本中，我們以「Stegosaurus」來稱呼劍龍屬的草食性四足恐龍，因此名為「Stegosaur titan」的泰坦巨獸，應該多少也會具有一些類似劍龍的特質或樣貌。

「Mammoth」即猛瑪象、長毛象。比起恐龍來說離我們所生活的時代來的近一些，因此以猛瑪為名的怪獸形象或許我們比較不那麼陌生。

或許還有更多怪獸等待現身傳奇怪獸宇宙

本片導演米高道格堤是荷李活有名的怪獸粉絲，先前他曾提到本片中將有許多怪獸彩蛋，而他也提過這些泰坦巨獸是對神話傳說的致敬，因此怪獸的名稱也的確可以看出些許屬性端倪。

可惜的是Gigan似乎不在上述17頭巨獸之列。（網上圖片）

不過也有熱情網友表示，上述清單當中竟沒有Gigan也缺漏了1989年登場的經典東寶怪獸：人心怪樹（ビオランテ），或許在一片怪獸大亂鬥之後，還會有更多怪獸登上傳奇怪獸宇宙的大舞台。

本片即將上映，如果你已看的心癢難耐，網路流傳的本片原聲帶全曲曲名或許會洩漏一些故事發展。《哥斯拉II：王者巨獸》將於5月30日起在香港上映，而傳奇怪獸宇宙下一章《哥斯拉對金剛》則預計將於2020年5月22日上映。

搶先欣賞《哥斯拉II：王者巨獸》精彩劇照▼

+ 5 + 4 + 3

延伸閱讀：

《哥吉拉 II：怪獸之王》初期試映評價曝光：王者真的要降臨了！

《哥吉拉 Ⅱ：怪獸之王》更多怪獸彩蛋？導演：這是送給東寶特攝怪獸迷的大禮

【本文由「電影神搜」授權轉載。】