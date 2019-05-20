【神探Pikachu】釋出更多皺眉比卡超劇照　爆製作公司將拍繽集

《POKÉMON神探Pikachu》給大家帶來很多集體回憶，事關戲中有很多經典﹑陪着大家成長的精靈現身。 最近，日本官方釋出更多高清最新劇照，有一系列的比卡超可愛萌照，引起很大迴響。有指，製作公司被爆已經準備籌備續集，相信將來大把機會在大銀幕看到一眾POKÉMON的演出。

《POKÉMON神探Pikachu》有裊多經典精靈現身，女主角的POKÉMON助手就是傻鴨。（劇照）

由賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）聲演真人電影《POKÉMON神探Pikachu》（Pokémon: Detective Pikachu）的主角Pikachu，粵語版就由鄭中基(Ronald)幽默獻聲。電影中有不少很受歡迎的POKÉMON精靈出現，包括：小火龍﹑車厘龜﹑奇異種子﹑傻鴨﹑鯉魚龍等，當中最搶戲的吸盤小丑，亦令粉絲大讚演得很搞笑。

Pikachu和傻鴨這場戲，相當令觀眾深刻。（劇照）

最近，日本官方​釋出更多比卡超的高清劇照，毛茸茸的比卡超非常可愛，除了賣萌﹑扮死之外，竟然以比卡超皺起眉，以及勁多抬頭紋的相片最受歡迎。很多網民都大讚，Pikachu「有皺紋都零舍得意」、「比卡超被摸下巴時勁似貓，太可愛了！」

日本官方釋出更多比卡超高清萌照。（劇照）

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而根據外媒《ComicBook》的報導，製作公司 已經正在籌備續集，希望發展POKÉMON精靈的電影宇宙。據知，續集已經處於早期發展階段，多位參與原始製作的人都表示，製作公司 Legendary Entertainment已開始為續集創作，有意繼續找賴恩雷諾士聲演。

有指，續集將會有更多角色﹑道具誕生，相信會擴闊整個精靈界的世界觀。其實早前導演Rob Letterman就曾經指出：「暫時未知道未來會怎麼樣，現時先專注這集電影。但劇組在這集的電影中，已經盡力將無數個彩蛋，劇情連結到POKÉMON精靈的世界，忠實粉絲一定會發現，那些特別想向POKÉMON經典精靈致敬的情節和元素。」