【圓美大盜影評】爛番茄新鮮度僅得15%！女版偷心大少到底衰乜？

看《圓美大盜》（The Hustle）的感覺很微妙，大部分橋段都直接承襲自1988年的原版電影《偷心大少》（Dirty Rotten Scoundrels），一莊一諧的騙徒高手，如何持續過招爭個高低，期間鬧了不少笑話，米高堅（Michael Caine）與史提夫馬田（Steve Martin）都是喜劇能手，看這兩個老男人相互優雅對決，也是有趣。

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《圓美大盜》的故事架構基本上沒變，包括兩人原是師徒，卻又突然決定爭個高低，以一名異性作為目標，卻又雙雙落敗的故事。

段落既然沒甚麼變化，那就只好考驗安妮夏菲維（Anne Hathaway）與莉寶韋遜（Rebel Wilson）的演技考驗，安妮夏菲維努力擺脫公主甜心那一套，變成心機腹黑女，自從去年的《盜海豪情：8美千嬌》（Ocean's 8）迄今已經越來越熟練，莉寶韋遜的機敏反應及那張快嘴也讓人很愉快，但基本上全片似乎也理解自己是個女版的重拍電影，沒甚麼獨特的神韻，僅能靠兩位女星撐場。

《圓美大盜》於爛番茄網站僅得15%新鮮度。（截圖）

法國海灘的風光明媚，搭配兩位女星頻換裝的機智對決，讓《圓美大盜》就像是80年代的一般喜劇，不特別，但也不會不喜歡，這應該還是要歸功於兩位女星精彩的化學效應，每當我開始覺得累了或是受不了，她們互相整蠱的妙招又會讓人拍案叫絕，但恐怕僅此而已了。

《圓美大盜》就像是80年代的一般喜劇並不特別，但也不會不喜歡。（劇照）

其實我也不覺得《偷心大少》是多麼傑出的喜劇，那還是歸功於史提夫馬田與米高堅的魅力，讓觀眾即使理解這兩個騙子非常之笨，還是會忍不住愛上他們。

《圓美大盜》倒是有幾句饒富趣味的台詞，當Josephine（安妮夏菲維飾）向Penny（莉寶韋遜飾）表示「妳知道為何女人比男人更適合當騙徒嗎？」Penny回答：「因為我們總是習慣假裝一切？」Josephine卻回：「不，是因為女人天生就比男人聰明。」不得不說這樣嗆辣的台詞實在酷極了。

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不過無論是哪一版，最終仍以兩位主角的獵物獲勝，黑吃黑瞬間作結，這個獵物最終也帶來一堆金主，邀請兩位主角一起加入騙局，大家一起發大財，上一回用的是男人的色慾薰心，到最後這兩個男騙子以為自己深陷真實的愛情，卻被騙了，這一次則是激發女性的競爭意識以及母性，到最後還是被騙了。

這代表甚麼呢？二、三十年前，我們會發現這世界上最強大的武器，就是女人的眼淚，不過現在還有另一樣也很強大的武器了，就是男人的軟弱。

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】