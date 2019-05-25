【多圖】《加州大地震》Alexandra甜到爆燈　拍戲跟Zac刷出愛火花

美國災難巨片《加州大地震》（San Andreas）由狄維莊遜（Dwayne Johnson）主演，不過入面仲有位驚世大美女，擁有一雙動人藍眼睛之餘，身材極好，繼《加州大地震》後，更在《沙灘拯救隊》（Baywatch）二度跟狄維莊遜合作，她正是雅麗珊戴達里奧（Alexandra Daddario）！

Alexandra Daddario一向出名樣靚身材又好！（《加州大地震》劇照）

雅麗珊戴達里奧（Alexandra Daddario）在《加州大地震》扮演狄維莊遜的女兒，她一出場已經非常吸引，事關她跟狄維莊遜打電話時正穿着比堅尼坐在泳池旁的長椅上，不過《加州大地震》中穿比堅尼的她仍未算最爆，事關隨後的劇情她都要不停逃生，要去到《沙灘拯救隊》的她才是真正最索演出！

Alexandra Daddario好識Show自己優點，整體身型和線條都十分平均。（《沙灘拯救隊》劇照）

兩人當時大方認愛更上傳恩愛照片。（eonline news圖片）

Alexandra Daddario在《沙灘拯救隊》中扮演救護隊新人，特意為戲狂操肌，健身修靚身型，更跟《歌舞青春》男神碩克艾佛朗（Zac Efron）在戲內戲外同樣刷出愛火花，事後兩人大方認愛，在一次MTV頒獎禮上，大會特意安排兩人坐在一起，Alexandra Daddario更在網上上傳一張Zac Efron親吻她臉頰的照片，非常恩愛！

呢一幕咁震撼相信大家都會記得。（《沙灘拯救隊》劇照）

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Alexandra Daddario竟然無刪走跟Zac錫錫片段