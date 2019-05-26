【康城影展】奉俊昊《寄生上流》奪金棕櫚　安東尼奧班德拉斯封帝

第72屆康城影展公布得獎名單，《殺人回憶》（살인의 추억）、《雪國列車》（설국열차）韓國導演奉俊昊帶來新片《寄生上流》（기생충），找回合作多次的老拍檔宋康昊，康城影展播映時便創下極高評價，果然勇奪康城影展最大獎，更傳出評審團在看過該片後一致通過《寄生上流》是今年參賽片最為優秀的作品，一定要讓該片拿下金棕櫚獎。

按圖看榮獲2019康城影展金棕櫚獎的南韓電影《寄生上流》（기생충）精彩劇照▼

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先前在南韓的發布會上，導演奉俊昊提到自己的作品時，就開玩笑說：「這將會是我所有作品當中最非比尋常的一部電影，但我保證演員的身上沒有寄生蟲，一切都很衛生。」宋康昊則說：

導演的作品總是富有想像力和洞察力，當我在讀《寄生上流》劇本的時候，簡直就像16年前收到《殺人回憶》劇本當時的心情，我認為這不僅是導演個人的進化，也是韓國電影的再進化。 韓國著名演員宋康昊

安東尼奧班德拉斯（Antonio Banderas）與老拍檔西班牙導演阿莫多瓦（Pedro Almodóvar Caballer）再度合作的《痛苦與榮耀》（Dolor y gloria）也拿下影帝大獎。征戰康城多年，二度獲得金棕櫚獎的達頓兄弟（Dardenne brothers）也以新片《年輕的阿罕默德》（暫譯）（LE JEUNE AHMED）獲得最佳導演獎，最佳女主角頒給「小魔花」Emily Beecham，最佳劇本獎則頒給《燃燒女子的畫》。（Portrait of a Lady on Fire）

《痛苦與榮耀》、《年輕的阿罕默德》…按圖看康城影展其他得獎作品精彩劇照▼

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拿下評審團獎的《悲慘世界》（Les misérables）是法國新生代導演拉德利（Ladj LY）的首部電影，自康城首映便大獲好評。有評論認為，該片深刻反映法國日驅嚴重的社會問題，尤其作為導演的處女作實屬不易，一舉勇奪本屆康城影展評審團獎。

本片片尾一場警察鎮暴受挫、慘遭以牙還牙的報復戲，精彩駭人程度堪稱前所未見（《悲慘世界Les misérables》官方宣傳海報）

本片取自法國文豪雨果著作《悲慘世界》之名，劇情卻取材法國2005年10月發生在巴黎近郊城市蒙費梅伊市的真實暴動事件。當時有2名北非裔男孩為躲避警察緝捕而遭到電死，引發巴黎多處暴動及燒車事件，片尾一場警察鎮暴受挫、慘遭以牙還牙的報復戲，精彩駭人程度堪稱前所未見。

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