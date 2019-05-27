【阿拉丁】神還原飛氈神燈多幕動畫　呢個位無跟足原著令人失望

迪士尼第31部動畫長片《阿拉丁》（Aladdin）經過27年後，終於拍成真人版上映，不少影迷在看戲前對《阿拉丁》並不看好，更對由韋史密夫（Will Smith）表示不滿，但當《阿拉丁》正式上映後，影迷們紛紛轉口風，同時就還原了多個畫面及細節表示感動！

迪士尼經典動畫《阿拉丁》不負眾望，真人版一樣好睇！（官方圖片）

首先阿拉丁是個生活在民間的市井之徒，跟馬騮阿布相依為命，在一次偶然之下遇上了茉莉公主，後來再意外獲得了燈神和飛氈的幫助，擊退了反派賈方，成功跟茉莉公主從此開開心心生活下去。

從畫面上來說，這個充滿異國風情的國家和民間都的還原度都十分之高，而且在服裝上亦落足心機，飛氈、阿布、燈神、歌曲、阿里王子的巡遊以及最令人期待的主題曲《A Whole New World》亦都無令人失望，不過只有一點在動畫和真人版有很大的出入！

拍攝民間戲份時，看得出劇組花了很多心機去佈置。（《阿拉丁》劇照）

5個《阿拉丁》神還原動畫位

+ 6 + 5 + 4

雖然整套電影戴歌戴舞兼有劇情，幾乎零悶場，而且有粉絲表示只聽到一次《阿拉丁》主題曲《A Whole New World》一點都唔夠喉！除此之外，其實粉絲們都有「不滿」位㗎！相比很多重要情節近乎神還原之外，在這一個部份上，竟然沒有跟足原著，粉絲表示有點失望！這個重要的情節正是茉莉公主和阿拉丁的服裝，雖然兩人在戲中的衣著相當合適且華麗，但在動畫之中茉莉公主多數只穿一件短身平膊露腰上衣，就連茉莉公主標誌性湖水綠公主裝都是遮腰長裙。而且阿拉丁的原型也是只穿一件開胸背心，加一條寬長褲，但來到電影卻全部遮了起來，不禁令粉絲們失望，反而最初公開的Naomi Scott宣傳海報才最貼近茉莉公主。

點擊睇初版茉莉公主海報