《炸雞》男角李東輝新作慘絕人寰　繼母打死幼女迫家姐做替死鬼

韓國近日又有一套改編自真人真事的兒童慘案電影《小委託人》上映，有指這是繼《無聲吶喊》和《素媛》後，轟動民眾的真人真事電影。案件發生於2013年，事件主角僅得8歲，卻慘被毆打、手臂變成畸形、逼吃辣椒、連餓兩日甚至被迫吃沾有排泄物的紙巾，單看文字都已經覺得心痛，拍成電影在大銀幕播出相信會更令人髮指！

究竟作為人父人母，是如何捨得對自己的仔女出手。（Naver圖片）

被虐打至手臂彎曲

事件發生在2013年8月16日下午，一名8歲女童因腹痛暈倒後送到急症室，不過在抵達急症室前，該女童經已撒手人寰。她的繼母隨後向地區兒童中心打電話詢問「孩子因病去世應該怎麼舉辦喪禮？」事後地區兒童中心職員覺得事件有可疑，加上繼母平日向女童的言行也不似一位正常的母親，於是向警方報警。

警方接報後進行調查，通過屍檢報告發現女童因內臟破裂而死，而且女童身上有多達數十處的瘀青和傷口，就連下巴和頭部都有因嚴重受創而進行過縫合手術的傷痕，加上手臂關節有彎曲的嚴重畸形問題，令人完全不敢想像這名只有8歲的女童究竟經歷了些什麼！

警方初時，就案件拘捕了只有12歲的姐姐。（《小委託人》劇照）

警方竟然拘捕12歲的姊姊 指控她為兇手

警方介入調查後不久，女童的姐姐向警方自首，稱自己不想被妹妹搶走玩具，所以用拳頭毆打她5次，再用腳踢，然後她就死了。加上親生父親和繼母承認姐姐所說屬實，所以警方便將她帶返警署。

12歲姊姊向妹妹施虐已經夠令人髮指，但直至兩姊妹的姑姐現身說法，案情就變得更恐怖。她指出兩姊妹親生父親仍未再婚前，是住在姑姐家中，但自從再婚兩姊妹便開始遭到不同程度的虐待，除了姑姐外，附近的鄰居也知道繼母時常虐待她們，其實警方也多次接報指兩姊妹經常受到虐打。

繼母承認因為兩姊妹打架，而打了女童一拳。（《小委託人》劇照）

姐姐接受心理治療後 終於爆出繼母惡行

待警方進一步盤問各人時，繼母終承認因為兩姊妹打架而曾經打了女童一拳，其後警方起訴繼母傷害、虐待和縱容致死罪、姊姊涉嫌施暴被少年法院審判，不過父親則甩身不被拘留立案。

由於姊姊天天都跟虐待自己的親生父親一起生活，沒法講出事實的真相，後來姊姊接受心理治療後，終於爆出他們的惡行！原來繼母時常毆打兩姊妹，強迫她們食青陽辣椒（韓國著名極辣的辣椒），有時又會讓她們連餓兩天，或者整夜不准入睡，所以兩人在嚴重情況下曾經暈倒。更冷血的行徑是如果兩姊妹在家中解決生理需要，就會強迫她們吃沾有排泄物的衛生紙，甚至會對她們灌以水刑，完全難以想像！

繼母因為急需要錢，所以指示兩姊妹扮性侵。（《小委託人》劇照）

繼母為錢指示兩姊妹扮被性侵

翻查紀錄，其實姊姊曾向兒童保護中心報案，指妹妹在2011年被堂哥強姦，雖然在身體檢查中，並沒有發現任何性暴力痕跡，兒童保護中心方面勸繼母「如果是事實就報警吧」。不過最後繼母拒絕，並指示兩姊妹「因為需要錢，所以你們要扮成被強姦一樣地演戲。」隨後更向鄰居炫耀說：「這樣做得到相當於一套房子的補償金（協議金額）。」後來計畫失敗，她就在教堂和學校等四處宣傳，指姑姐在撫養兩人期間，經常虐待她們，還讓兒子多次強姦兩人。

繼母被拘留後，寫了一封信給姊姊，內容大致說︰「等媽媽出去了，一定會抱抱你，讓你知道媽媽有多愛你」但警方認為這只是她為了展示「善良一面」，為了逃避嫌疑和減輕刑罰！（《小委託人》劇照）

姊姊求法官判繼母死刑

繼母和親生父親的罪行完全曝光後，在2014年6月進行審判，繼母被判有期徒刑10年，親生父親被判處有期徒刑3年！姊姊並寫信給法官通過律師公開，寫着「法官大人，請判（繼母）死刑！」在二審中，檢方新增了繼母將姊姊放進洗衣機後旋轉的嫌疑，繼母被判有期徒刑10年，親生父親被判處有期徒刑3年！由於兩姐妹的案件是兩件事，合共起來繼母被判有期徒刑19年，親生父親被判處有期徒刑6年！而在2015年9月的最終判決中，繼母被判有期徒刑15年，親生父親被判處有期徒刑4年！同時此案件跟同期審理的「蔚山繼母殺人事件」一同引起韓國民眾對虐待兒童的重視，最終韓國加強了對虐待兒童的處罰程度，讓大家再次正視問題的重要性！

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