《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》十五週年　竟暗藏《怪獸》未來伏線

《哈利波特》（Harry Potter）系列電影雖然完結多年，但其魔法熱潮仍然沒有減退。適逢數日前是《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》（Harry Potter and the Prisoner of Azkaban）上映15週年。趁這個機會，帶大家重返霍格華茲，重溫當年5件鮮為人知的趣聞。

《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》5月31日正式踏入十五週年，而該小說不經不覺已經出版20年。（《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》劇照）

1. 紐特斯卡曼德名字曾出現在劫盜地圖（Marauder's Map）

首次在《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》出現的劫盜地圖，原來當時已留有伏線。在戲中有一幕拍攝劫盜地圖的特寫中，已經見到《怪獸與牠們的產地》作者紐特斯卡曼德（Newt Scamander）的名字，這個可說是已鋪排了《怪獸與牠們的產地》的出現。

《怪獸與牠們的產地》作者紐特斯卡曼德名字竟然出現在劫盜地圖。（《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》網上擷圖）

2. 「天狼星」加利奧文教「哈行仔」彈結他

憑《黑暗對峙》（Darkest Hour）奪得奧斯卡最佳男主角的加利奧文（Gary Oldman），原來不止演技出眾，音樂才華同樣出眾。曾是皇家莎士比亞劇團成員的加利奧文，在片場教「哈利仔」彈結他，彈奏披頭四樂隊的名曲之一《Come Together》，加利奧文無論在戲裡戲外，都十足教父一樣，照顧丹尼爾域卡夫。

不少影迷當時非常意外加利奧文竟然成為「天狼星」。（《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》劇照）

然而，不少影迷對於加利奧文成為天狼星均感到意外，因為他從未演出過科幻冒險題材電影。至於他為何加入《哈利波特》大家庭，原來是希望可以打動家中的子女。加利奧文：「當你成為哈利波特教父一角時，你的子女就會覺得你好型，而你會獲得一群年輕的粉絲，亦成為了孩子學校裏的型爸。」

導演艾方索柯朗（右）曾遭不少哈利波特迷批評無跟原著發展。（網上圖片）

3. 導演艾方索柯朗遭粉絲批評無跟原著

《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》相信是《哈利波特》系列電影中最受歡迎的其中一部，雖然當時有指由艾方索柯朗（Alfonso Cuaron）所執導的第三集，其風格與前兩集相比差異較大，甚至有哈利波特迷批評導演對原著的詮釋，如在小說中，每個人看完哈利騎上鷹馬後，都獲分配到一隻鷹馬；但在電影裡，當哈利騎完鷹馬，馬份就開始說話了，其他人只是在一旁觀看。

然而，《哈利波特》原作者J. K. Rowling當時力撐艾方索柯朗，並表示《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》是她當時最喜歡的《哈利波特》系列電影。

「騎士公車」一幕真是非常經典及有趣。（《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》劇照）

4. 「騎士公車」獨特拍攝方法

為了讓騎士公車（Knight Bus）起來像高速移動，其實在拍攝時，導演只是透過一個簡單的拍攝方式就獲得很好的效果。在拍攝時，騎士公車是以正常速度行駛，其餘的車輛則以慢速行駛。最重要是導演在拍攝時，刻意把攝影機的拍攝速度較慢，於是當把這些畫面較回正常速度時，騎士公車的行駛速度看似在高速移動。

導演艾方索柯朗要求演員交演員報告，「妙麗」竟然交出16頁報告。（《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》劇照）

5. 導演艾方索柯朗要求演員交報告 「榮恩」最夠膽唔寫

《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》由曾憑《引力邊緣》（Gravity）及《羅馬》（Roma）兩度奪得奧斯卡最佳導演的艾方索柯朗執導。當時導演要求三位主角，「哈利波特」丹尼爾域卡夫（Daniel Radcliffe）、「榮恩」路拔格連（Rupert Grint）及「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Watson）以第一人稱的角度寫一篇關於他們角色的文章。愛瑪屈臣跟戲中角色近乎一樣，寫了一篇長達16頁的文章；丹尼爾域卡夫則簡單地寫了一頁的摘要；而魯拔格連特是最大膽的一人，因為他一頁都沒有寫。當時魯拔格連特接受《Huffpost》訪問時表示︰「榮恩的風格就是不做」，並笑稱︰「我認為（艾方索柯朗）有點欣賞」。