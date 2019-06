《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》十五週年　竟暗藏《怪獸》未來伏線

《哈利波特》(Harry Potter)系列電影雖然完結多年,但其魔法熱潮仍然沒有減退。適逢數日前是《哈利波特:阿茲卡班的逃犯》(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban)上映15週年。趁這個機會,帶大家重返霍格華茲,重溫當年5件鮮為人知的趣聞。