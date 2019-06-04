【蜘蛛俠：決戰千里】劇情勁催淚　鐵甲奇俠 同彼得再並肩作戰？

電影《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man：Far From Home）即將上映，作為《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers：Endgame）以後的故事，這部電影備受期待，根據Comicbook.com報導，最新一期TotalFilm雜誌報導指出，《蜘蛛俠：決戰千里》會有鐵甲奇俠（Ironman）的催淚秘密。 ＊以下內容含劇透

何以見得？原來是TotalFilm雜誌指出蜘蛛俠彼得帕克（Peter Parker）在歷經《復仇者4》之後，痛失恩師Ironman東尼史達（Tony Stark），不過東尼早就在戰死沙場之前，準備所有身後事，還給出自己的Stark Jet實驗室給Peter使用，讓他可以研發出更多蜘蛛人戰甲，其實就包括黑色的蜘蛛人戰衣。而類似的劇情也曾發生在《蜘蛛俠2：決戰電魔》（The Amazing Spider-Man 2）中，當時由安德魯加菲（Andrew Garfield）主演的彼得就曾發現自己的父親遺留給他一間實驗室可以研究。

按圖從《蜘蛛俠：決戰千里》劇照尋找Ironman「暗助」彼得的線索及重溫上集劇照▼

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其實不僅如此，製片Eric Carroll先前也在受訪時指出：

Tony與Happy Hogan會盡己所能在這部續集電影當中幫助彼得，東尼始終存在於彼得的身邊，即便他並沒有出現在這部電影。

積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）將在新一集蜘蛛俠扮演反派角色▼

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