【星際救援】畢彼特為尋父上太空　心理壓力爆標點安全返落地球？

近年除了是超級英雄電影的世界之外,科幻太空電影亦有上升的趨勢,好似早年的《星際啟示錄》(Interstellar)、《登月第一人》(First Man)、近年中國的《流浪地球》都有不俗的成績。最近影帝級人馬畢彼特(Brad Pitt)會出演全新科幻片太空電影《Ad Astra》(暫譯:星際救援)!

今日官方方面公開了《星際救援》(Ad Astra)的首波預告,今次畢彼特會扮演一名患輕度自閉的太空工程師,繼承父親的心願,在他單獨執行「海王星任務」20年後生死未卜,而畢彼特為了找出在外星生物情報的跡象,決定穿過太陽系去尋找父親可能仍然生還的蹤影,同時從中找出當年父親任務失敗的原因。

事源畢彼特的父親當年執行一項極高機密的實驗,其中一種原物料對太陽系有極大的威脅,足以摧毀所有生物,不過太空船離開地球16年後卻消失得無影無蹤。今次畢彼特除了要找出原因外,更要執行另一項任務,加上他身上所肩負的責任更加龐大,而他隻身在太空時似乎要面對很多挑戰,片中一幕太空站突然發生爆炸,畢彼特因此而甩手失重跌在太空之中,下一秒卻影着他躺臥在病床上,究竟他是如何成功脫險?又或是只是他的一場夢呢?

另外,《星際救援》的英文片名為「Ad Astra」,而「Ad Astra」是來自英國皇家空軍的箴言「Per Ardua as Astra」,這個拉丁文的意思正是「逆境中的明星」(Through Adversity to the Star),而下期美國國家航太空學會的期刊更會以此為名。

導演James Gray曾表示:「我曾聽說 NASA 要找一些情緒上發展不完全(Emotionally Underdeveloped)的人登陸火星,事關要留在太空船中一年半真的不是件易事。所以我融合了《黑暗之心》(A Heart of Darkness)的風格,NASA 不小心誤判該名太空人的可承受度,講述他事實上沒辦法掌握深度的太空探險,會在太空中崩潰的故事。」

相信畢彼特除了要找出任務失敗的緣由外,更要自己面對在崩潰後,想盡辦法安全返回地球的故事。

