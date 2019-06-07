【沒有你的生日會】潛水員世越號搜學童屍體　場面太恐怖心靈重創

韓國電影《沒有你的生日會》（韓文：생일）改編自真人真事，於2014年4月16日在韓國孟骨水道發生的海難悲劇「世越號事件」，今次悲劇總共有304名罹難，當中大部分為檀園高中的學生，更包括2名搜索潛水員，而落水救人的潛水員在此後其實都負有很沉重的心理壓力，更有些因此患病，難以返回正常生活。

韓國電影《沒有你的生日會》改編自韓國海難悲劇「世越號事件」。（《沒有你的生日會》劇照）

由於在韓國政府沒有提供幫助下，令到大部份遇難者錯過被拯救的黃金72小時而失救，所以這次大型海上災難可以說成是人禍也不為過。

改編真人真事「世越號事件」而成的小說《謊言：韓國世越號沉船事件潛水員的告白》中，以負責到沉船內搜尋罹難者遺體的潛水員金冠灴為原型，紀錄他們工作前前後後鮮為人知的經歷。而在一眾潛水員搜尋遺體期間，不但潛水次數過多身體不勝負荷，更在心中留下了難以抹滅的烙印。

由於韓國政府沒有及時施加援手，令救援人員錯過72黃金小時。（Naver圖片）

活着的比死去更難受

書中一句寫下︰「在我抵達孟骨水道的21日，已經過了營救的黃金時間，對於氣穴的期望也已經破滅。從那天起直7月10日撤離為止，我們能做的只有找回已經往生的孩子。」這班潛水員明知道自己沒辦法救出任何一個活人，只希望能安全將孩子的遺體帶回陸上，來來回回的潛水搜索令他們身心疲累、廢寢忘食，他們更因為水壓問題，有人患上減壓症，出現骨關節壞死、頸椎要鑲上鋼釘、更出現幻聽等症狀，猶如「活着的人比死去的人更難受」。

韓國無良政府撤銷一切補助醫療費用。（視覺中國）

韓國政府荒謬決策 取消補助醫療費用

韓國政府在「世越號事件」上的態度一直令人感到不可思議，在事發後8個月即2014年12月31日停止了補助醫療費用，換句話說即是切斷一切對這班全力以赴救人的潛水員支援，他們經歷這次海難後，不論是生理還是心理上都需要時間和醫療輔助，但政府的政策耐人尋味，令這班因工而得病的潛水員須要「帶錢去返工」！



潛水員患減壓症 心理生理皆受創

部分潛水員晚上發夢會夢到自己再次置身當日的沉船中，再次看到一具具孩子屍體，心理上天天帶着巨大的苦痛，有些更無法再潛水，患上減壓症後會出現各種不同的後遺症，包括腎病、骨壞死、失禁，還有心理陰影導致的失眠、幻聽和幻覺等等，大部分人都不能重操故業，康復無期，韓國政府竟然徹底地拋棄他們。

當時有失實傳言指潛水員每撈獲一具遺體，就能獲得500萬韓圜獎金，令向政府爭取修例加強保障的潛水員被指是貪得無厭。（視覺中國）

腳傷都不能停止救援

有傳新聞虛報搜救過程足足有500人出動，事實上卻只有8名落海營救，每一位都疲憊不堪，其中一名曾參與搜救的潛水員自白，雖然他的小腿肌肉受損，都儘量沒表現出來，只能請韓醫師幫忙針灸和物理治療師幫忙按摩，雖然每一次的擺動蛙鞋，都要忍受像針扎的疼痛，但當下只抱住一個目標「除非腳殘了，不然我是不會停止潛水的。」

潛水員本來是落海救回，反被失蹤者「救回」來。（視覺中國）

遇難者「救回」潛水員的故事

潛水員進入一個客艙後進行搜索卻沒有找到失蹤者，唯有轉向下一個客艙，當他游向門口，張開手臂準備往上游時，左腳踝開始變得沉重，本以為只是因為受傷的緣故，但再擺動雙腿時，就連右腳也變得沉重起來。他形容當時的情況為「好像有人用手抓住我的腳踝一樣！」

他本來以為被線纏住腳踝，但伸手一摸甚麼都沒有。此時客艙更傳來了「咚——咚」的聲音，他決定調轉方向前往其他客艙時，突然看到一個白色的東西慢慢逼近，同時一股腐爛的味道鑽進他的鼻腔，正是其中一名失蹤者。他形容「這次不是身為潛水員的我找到失蹤者，而是失蹤者找到了我。」

失蹤者被水流推動飄向他身邊，剛好頭貼在他的肩膀上，長髮則散落在他的胸口，她閉著眼睛像睡著了一樣樣子十分安詳。

此時，剛好過了限時下海搜救的30分鐘警告，他即向上頭報告：「找到人了，準備上岸！」其實當時他的體內積滿了氮氣，似是一種喝醉的感覺，要是在船內暈倒的話恐怕他也未必能正常上岸了。因為失蹤者的緣故，帶領他成功安全返回陸地，最後向她打了一聲招呼「謝謝妳來找我。」

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