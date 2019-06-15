基斯頓比爾、麥迪文實景瞓身飛車　重現福特Vs法拉利60年代傳奇

奧斯卡金像獎得主麥迪文 （Matt Damon）、金球獎影帝基斯頓比爾（Christian Bale）夢幻共演！《福特Vs 法拉利》（Ford v. Ferrari）改編自真人實事，由票房冠軍名導「盧根」James Mangold執導並共同編劇，以豪華演員陣容與堅強製作團隊打造，揭開車迷津津樂道的汽車界兩大龍頭品牌之爭內幕，預告曝光後，國內外媒體一致讚譽 《福特Vs 法拉利》已瞄準今年獎季，極有可能成為大贏家！

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電影劇情描述來自美國的汽車設計師Carroll Shelby（麥迪文 飾）所領軍的龐大團隊，接下福特汽車掌門亨利福特二世交付的不可能任務：打造一台舉世無雙的冠軍車款。而這項任務，唯有超越速度束縛的英國賽車手Ken Miles（基斯頓比爾 飾）點頭加入才有可能實現。兩人將聯手對抗企業干預、打破物理定律，同時面對他們各自的心魔，最後為福特汽車打造出一輛革命性新款賽車，更在1966年於法國舉辦的利曼24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans race）一舉擊敗當時的賽車界霸主法拉利。

《福》片日前公開預告後瞬即獲得全球媒體熱烈迴響，讚譽預告節奏歡快、配樂選擇 Rolling Stones的《Gimme Shelter》讓人無法忽視其魅力，娛樂網站Variety給予超高評價：「當Shelby出現在Miles家門口前，在他的招牌眼鏡蛇Cobras車款前說服這位車手加入這個計畫，這一對傳奇的組合就此誕生。這部預告保證讓你看到汽車工程界最刺激的一面，包括六十年代賽車互撞飛上天際的刺激場景！」

《福特Vs法拉利》導演James Mangold（Getty Images／視覺中國） 預告片中的賽車橋段之所以讓人心驚膽跳，歸功於導演堅持沿用「盧根」的拍攝手法，捨棄過多的綠幕及電影動畫，堅持投入超高成本打造實景，要讓觀眾能夠身歷其境，就像在賽車場上隨之馳騁。 首支預告同樣獲得賽車愛好者好評，紛紛稱讚導演終於將他們心中的經典戰役搬上大銀幕，預告片中也能感受到導演追求貼近真實的用心，等不及進戲院一睹熱血鉅作。善於表現角色情感關係的導演James Mangold，在「盧根」成功為狼人展現不同於一般超級英雄的面向，這次他將在賽車領域大展身手，並透露投入拍攝的原因：

我發現這個世界以及車手追求完美的意志是如此誘人，一個小小零件或一絲猶豫就有可能讓你全盤皆輸。這是一個幾乎適用於人生所有面向的寓言，我們與勝利或毀滅的距離總是如此靠近。 《福特Vs 法拉利》導演James Mangold

電影背景處於正在起飛階段的六零年代，而現今科技發展早已全面改變汽車產業，這也令他不盡感嘆：「我們第一次意識到自己和科技的關係時，憑藉本能創造出優秀工具和更快更好的裝置。現在一切都變得規模化，保險責任、全自動化，持續避免風險，無法想像曾經達成過這種不可能的任務。賽車先鋒Ken Miles是個特別角色，就像太空人、試飛員這類職業，隨時隨地都冒着生命危險。電影裡的賽車原型都獨一無二，有時候卻可能伴隨着死亡，像頭野獸在暗處虎視眈眈。」

除此之外，一組傑出後援團隊肯定是關鍵。導演設定在輪子底下的師傅、來自賽車維修區或車庫的人有各式各樣的背景，可能是速度迷、科技工程師、企業家、軍人、街頭賽車手、賭徒、設計師、改裝高速車友、汽車愛好者，涵蓋各個年紀的人。不需要過多計畫，大家就能在這個非常前端的科技中共同合作。

預告中也曝光麥迪文原本極有信心找上基斯頓比爾談合作，結果直接挨了對方狠狠一拳！讓觀眾好奇兩人將會如何在危機四伏的賽車場上攜手合作（《福特Vs法拉利》劇照）

除了飆風追速的動作場面，《福特Vs 法拉利》集結奧斯卡金獎得主麥迪文、金球獎影帝基斯頓比爾演出更是全片最大賣點，尤其導演強調將會追求寫實、磨練演員極限絕不手軟，預告中也曝光麥迪文原本極有信心找上基斯頓比爾談合作，結果直接挨了對方狠狠一拳！讓觀眾好奇兩人將會如何在危機四伏的賽車場上攜手合作。導演強調：

「我們的目標不只是做一部賽車電影，而是慶祝獨特角色之間的深厚友誼。基斯頓比爾和麥迪文以時速200公里奔馳於柏油路上，完全融入角色、成為了Ken Miles和Carroll Shelby，並探索彼此建立起的美好情誼。我覺得他們都相當享受自己的角色。」

我們的目標不只是做一部賽車電影，而是慶祝獨特角色之間的深厚友誼（《福特Vs法拉利》劇照）

導演又忍不住讚賞這兩位實力派男神共同創造了從影生涯的演技巔峰！並分別評價影帝表現：「基斯頓比爾本人其實就有點像Ken Miles這個角色，他只是單純享受、全心全意地投入賽車藝術。對成為明星沒興趣，也不想被世俗標準定義何謂成功，唯一渴望的是在賽車場上獲得勝利。」

「麥迪文則在好父親與好丈夫的角色裡做得很好，他所飾演的Carroll Shelby原本也是一位賽車手，卻因為心臟問題被迫放棄賽車夢，從此只能在場邊吶喊。所以他選擇全心投入設計賽車、打造團隊並創造了商業成就，牢牢鎖定目標並贏得最終勝利。Shelby不只是一個出色的設計師，他的自信、迷人魅力和追求夢想與遊說他人的實力，都成為通往成功之路的利器。」

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