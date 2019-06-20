【逃犯條例】李力持借《回魂夜》想啱番次　電影角色又做啱過乜？

近日香港人就「逃犯條例」和6月12日的「警察過份使用武力」一事上街遊行示威，促使上周日民陣公布有200萬加1人（警方︰33萬8千）站出來。當市民要向政府發出5個強烈訴求下，向來撐政府的導演李力持便有不同看法，更在facebook寫下「我們要暴徒立即回應五項訴求」。

李力持早前自貼，用上《回魂夜》對白力排眾議：「你唔好成日話我錯，俾我啱返次！」（李力持Facebook截圖）

首先李力持所指的五項訴求包括：

1. 承認6月9日及6月12日在立法會大樓一帶發生暴動，暴動參與者立即自首；

2. 承諾日後進行和平示威不帶口罩丶頭盔丶眼罩；

3. 立即停止對警察及其家屬進行起底及恐嚇行為；

4. 成立獨立調查委員會抽出暴動的幕後策劃及金主；

5. 民陣發起人及所有泛民議員立刻向林鄭特首及警隊上下人員及家屬公開道歉

不回應以上訴求，正義之師誓不罷休！

李力持提出五大訴求，9個大點。（李力持Facebook截圖）

而昨日（19日）李力持再在微博上發表言論，雖然留言有正有反，不過有網民貼出他當時出現星爺周星馳《回魂夜》的畫面，令大家記起他長年在電影中，專演「牆頭草」角色，隨風擺柳。不過當中最大快人心一幕，必然是在《回魂夜》中，星爺感到他的奉承說話不耐煩，一巴摑落佢到！

李力持演出角色有做啱過乜？

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