【自殺特攻2】小丑女新造型曝光　2大特點似足《神奇女俠》

DCEU的反英雄電影《自殺特攻:超能暴隊》(Suicide Squad)雖然評價麻麻,不過由瑪歌羅比(Margot Robbie)扮演的小丑女一角人氣大增,《自殺特攻2》(Suicide Squad 2)亦變成「小丑女外傳」,「小丑女」Harley Quinn自組女反派《猛禽小隊》(Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn))。