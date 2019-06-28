【自殺特攻2】小丑女新造型曝光　2大特點似足《神奇女俠》

DCEU的反英雄電影《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）雖然評價麻麻，不過由瑪歌羅比（Margot Robbie）扮演的小丑女一角人氣大增，《自殺特攻2》（Suicide Squad 2）亦變成「小丑女外傳」，「小丑女」Harley Quinn自組女反派《猛禽小隊》（Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)）。

「神奇女俠」和「小丑女」的新造型同樣以金色為主。（官方圖片）

早前超級英雄電影《神奇女俠》續集《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）公布了姬嘉鐸（Gal Gadot）全新造型，金燦燦的新盔甲，包到勁密實，跟以往的「神奇女俠」有很大反差。

近日DC同樣公布了「小丑女」的新造型，不過「小丑女」以往的超迷你熱褲造型似乎同樣失蹤，今次穿上金色吊帶工人服，內搭迷你粉紅短背心，而最誘人的地方則是她工人服前面的拉鏈拉至肚臍下面，性感十足。雖然有不少網民覺得新裝跟舊look，性感度差一截，但其實有另一種美！

「小丑女」今次收埋長腿，不少粉絲感到可惜，但拉鍊拉到落肚臍下。（官方圖片）

事實上瑪歌羅比演出《自殺特攻：超能暴隊》後曾表示不喜歡「小丑女」的服飾，因為超薄的白色T恤和超迷你熱褲都令她極沒有安全感，一來白衣貼身又薄，二來超迷你熱褲令她半個pat pat都露了出來，雖然她有跟導演David Ayer要求不要穿得那麼暴露，不過最後為了忠於原作還是妥協了。

「小丑女」多個新造型：

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