【黑豹】小影迷用瓦干達文字寫信俾黑豹　喜獲國王窩心回覆

去年2月上映的《黑豹》（Black Panther）叫好叫座，除了為Marvel Studios帶來奧斯卡零的突破，抱走3座小金人，全球票房更高達13.46億美元，位列全球最高票房第十名。 時間流逝，粉絲對《黑豹》的熱情仍然沒有退卻，近日一名小粉絲用瓦干達文字「Wakandan」寫信給「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman），還意外獲瓦干達國王回覆。

飾演國王黑豹鐵查拉的查特域克保斯曼（前）的人氣持續高企。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

Wakandan是由美術指導Hannah Beachler為電影《黑豹》所設計的瓦干達文字，並以提非納文字（Tifinagh）及Sabaean為藍本，另外電影還借用了公元前400至1400年間在尼日利亞東南部使用的象形文字Nsibidi。最終，Hannah Beachler與其數百人團隊，共花了六個月的時間成功創造出Wakandan：「我首先在南非開普敦度過了一段時間，之後再與我的團隊到其他地區遊歷，以了解當地文化。」最終，Hannah Beachler成為首位獲得奧斯卡最佳美術設計的非裔美國人。

Wakandan是由美術指導Hannah Beachler及其團隊花了六個月的時間創造出來。（《黑豹》劇照）

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至於小影迷寫給國王的信是什麼意思呢？

小影迷Ben以Wakandan寫信給瓦干達國王，此舉除了成功引起國王黑豹鐵查拉的回覆外，還引起網民熱議。其中一名網民把信件翻譯成英文，意思如下：「親愛的黑豹，我是Ben，我是你的超級粉絲，希望你可以回信。」「黑豹」查特域克保斯曼不只回信，還在其社交網站分享此消息，與民同樂。他回覆Ben說：「Hannah Beachler為《黑豹》創造出一組令人難以置信文字，如今我還收到以這文字組成的粉絲來信。感謝你讓我知道你是我的超級粉絲，你非常了不起，而這封信對我來說非常重要。」最後還補一句「Wakanda Forever」，相信小粉絲會畢生難忘。