《The Farewell》爛番茄100%　上映首日即破《復仇者4》票房記錄

由導演羅素兄弟（Russo Brothers）執導的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）自4月上映以來，打破不少票房記錄。目前《復仇者聯盟4》仍在追趕全球最高電影票房寶座之際，其北美單日單間戲院票房卻率先被攻破，而且還被一部低成本的獨立電影擊敗。究竟這部作品是甚麼來頭？

貝兒娜森憑《抖室》奪得第88屆奧斯卡金像獎最佳女主角。（《抖室》劇照）

據了解，電影由美國獨立娛樂公司「A24」發行，該公司曾推出多部著名作品，如《抖室》（Room）、《月亮喜歡藍》（Moonlight）、《荷里活爛片王》（The Disaster Artist）、《不得鳥小姐》（Lady Bird）及紀錄片《AMY》。當中貝兒娜森（Brie Larson）憑《抖室》奪得第88屆奧斯卡金像獎最佳女主角，而紀錄片《AMY》在同屆勇奪奧斯卡最佳紀錄片寶座。至於《月亮喜歡藍》在翌年舉行的第89屆奧斯卡金像獎則勇奪最佳影片、最佳改編劇本及最佳男配角三大獎項，可見「A24」的眼光非常獨到。

《復仇者聯盟4：終局之戰》北美單日單間戲院票房竟然被打破。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

「A24」日前推出全新作品《The Farewell》，上映首日就成功擊敗《復仇者聯盟4：終局之戰》保持的本年度單日單間戲院票房紀錄。電影目前上映約3天，在評論網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）仍維持100%新鮮度，至今96人給予好評，平均分高達8.75分（滿分：10分）。根據外國傳媒《Entertainment Weekly》報導，《The Farewell》在美國時間7月12日上映，其北美首日票房為35.1萬美元，至於《復仇者聯盟4：終局之戰》當時北美首日票房為3.57億美元。雖然首日票房差距甚大，然而，前者只有4間戲院上映，至於後者則高達4662間戲院上映，這意味著《The Farewell》單日單間戲院平均收入為8.7萬美元，成功超過《復仇者聯盟4》的單日單間戲院平均收入的7.6萬美元。

《The Farewell》目前「爛番茄」新鮮度達100%。（「爛番茄」網上擷圖）

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《The Farewell》由華裔女導演Lulu Wang執導，據了解，全片百分之七十是中文對白，而且演出陣容全是亞裔演員，當中包括曾參演《盜海豪情：8美千嬌》（Ocean's 8）及《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）的奧卡菲娜。據悉，電影是改編自導演的真人真事，講述女主角華裔美國人Billi不理父母的反對，回到中國探望從小照顧她，患上末期肺癌的嫲嫲，但嫲嫲卻仍不知道自己的病情。於是Billi以「表哥的婚禮」為藉口，號召家人回來見嫲嫲最後一面。目前未知《The Farewell》會否在香港上映。

導演Lulu Wang在社交網站跟影迷開玩笑，叫大家帶食物去她家中一齊皖電影。（thumbelulu Twitter 擷圖）