Marvel公布第四階段電影名單　梁朝偉加入《上氣》演滿大人

聖地牙哥動漫節（San Diego Comic Con）現正舉行中，剛剛Marvel Studios在發布會上公開電影世界第四階段的消息，當中最令觀眾激動的是，梁朝偉將會加入MCU，參演首部華人超級英雄電影《上氣》（英文片名：《Shang-Chi: Legend of The Ten Rings》），飾演反派「滿大人」（Mandarin）。

《鐵甲奇俠3》曾出現山寨版「滿大人」。（電影劇照）

還記得2013年上映的《鐵甲奇俠3》（Iron Man 3）中，曾出現由Ben Kingsley飾演的山寨版滿大人，當時影迷還滿心歡喜地迎接這位超級奸角，豈料原來只是個騙局，引起不少爭議。相隔幾年，真正的滿大人原來一直存在於MCU，而且仲係由梁朝偉扮演！

擁有武術底子的劉思慕獲選擔正演《上氣》。（Getty Images、網上圖片）

較早前已有外國媒體爆料指，《上氣》或會聚焦於滿大人及其十枚魔戒的故事，果然今日Marvel Studios就公布消息屬實，連戲名都定埋，相信梁朝偉將會佔戲甚重。至於主角「上氣」就落實由加拿大華裔演員劉思慕（Simu Liu）飾演。

妮坦莉寶雯回歸，成為女雷神！（Getty Images）

更多發布會現場照片

+ 10 + 9 + 8

發布會上一共公開6部第四階段的作品，除了《上氣》外，最驚喜要數《雷神奇俠》系列第4集，妮坦莉寶雯（Natalie Portman）將會回歸變「女雷神」！她更親臨現場舉起雷神鎚，令人期待！想知其他第四階段作品及上映日期，就要點擊下圖。