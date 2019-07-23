【狂野時速9】雲迪素目擊替身9米高墜下頭部重創　即場失控爆喊

美國經典動作片系列《狂野時速》外傳《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw）將於8月1日香港上映，由狄維莊遜（Dwayne Johnson）和Jason Statham一同主演，而正傳《狂野時速9》（Fast & Furious 9）將於2020年5月22日美國上映，一眾演員包括「唐老大」雲迪素（Vin Diesel）早前都有在Instagram上傳片場照，不過近日又有令人憂心事件發生。

雲迪素拍攝《狂野時速：雙雄聯盟》第一日開機已經有同粉絲們分享。（雲迪素IG截圖）

昨日（22日）在利維斯登（Leavesden）片場有重大意外發生，令到當天的拍攝全面喊停，當日中午時分突然有警車以及消防車到達片場，有消息指一名曾拍攝過《哈利波特》和《占士邦》系列電影的特技演員，當時正在拍攝跳露台戲份，豈料安全索突然斷裂，從9米高的地方墜落導致頭部受傷命危，被緊急送上直升機送去皇家倫敦醫院。有劇組人員表示，當時雲迪素親眼目睹整個事發經過，而他看到自己的替身演員出意外後，即時一臉色蒼白更忍不住放聲大哭。

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雲迪素替身拍攝跳露台的戲份時，意外墜地受重傷送院。（官方劇照）

三度面對夥伴送命

其實雲迪素替身出事已經不是首次，以前也曾發生過類似意外，2002年拍攝《3X反恐暴族》（xXx）時，雲迪素替身Harry O’Connor在布拉格仗6用滑翔傘表演特技時，撞上橋墩而不幸喪生，不過在戲中仍能看到他死前為這個鏡頭拼命完成的場景。今次雲迪素再度面對夥伴發生嚴重意外，的確令他大受打擊，據悉他當場失控爆喊。

2013雲迪素拍檔保羅獲加拍攝《狂野時速7》時，於片場外撞車不幸離世。（劇照）

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