【Marvel隊長】乞人憎到被掉番茄兼排隊鬧　黑化之後變做反派？

Marvel Studio MCU第4階段將會由獨立電影《黑寡婦》（Black Widow）打開大門，在此階段中「Marvel隊長」、「奇異博士」和「蜘蛛俠」都是接棒三大巨頭「美國隊長」、「鐵甲奇俠」和「雷神」的重點超級英雄。 早前有指《Marvel隊長2》將會是2014年《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）的前傳，講述Mar-Vell、Kree和Skrulls之間的戰爭。

「Marvel隊長」一角不受粉絲歡迎，現在就連漫畫中都落得同樣景況。（《Marvel隊長》劇照）

不過自貝兒娜森（Brie Larson）擔正演出「Marvel隊長」一角，一直不得民心，更多次傳出粉絲聯署望Marvel換走貝兒娜森！



到底電影版會如何處理呢？暫未知道，但在最新一期#8「Marvel隊長」漫畫中，Marvel就俾讀者一個「交代」，她將成為全世界最令人討厭的超級英雄，嚴重影響佢領袖的地位，人類不再需要她，她亦正在尋找一個改變。現時Carol Danvers已獲得新的生活，她有機會就此接受而永遠離開地球。

第8期「Marvel隊長」以「Kaptain Marvel」來諷刺她半人半Kree的身份。（Marvel圖片）

原罪在於血統

Carol Danvers所面對的事情一點都不容易，全世界的人都知道她的媽媽是Kree的戰士，令她變成半人半Kree，在第8期封面上的報紙可見，標題上將「Captain Marvel」改成「Kaptain Marvel」來諷刺她。

當初擔心她的秘密被爆後會令到全世界都反對她，而在第8期開始她的人生巔峰將會急轉直落，在人們知道她的秘密後開始排着隊攻擊她，例如對她掉蕃茄和稱她為「大話精」、「外星人」和「叛徒」，直指要她「返屋企」！

考慮到受到人們這樣的對待，相信很難再令Carol Danvers堅持下去，人們忘記了她當初救地球付出了不少，而如今大家突然忘記了她的功勞，令人不禁思考︰「她是否應該停止拯救地球呢？」

全民示威要趕「Marvel隊長」出地球！（Marvel圖片）

Minn-Erva邀請Carol Danvers加入Kree。（劇照）

下期會揭盅

Minn-Erva同樣向Carol Danvers提出離開地球的建議，並邀請她加入Kree，Kree的族人向她說：「他們不值得你這樣做，離開他們吧，他們不配擁有你。」而她亦看不出有其他選擇，她心想︰「要是地球不再讓她成為英雄，或許這是時候做其他事了。」

至於Carol Danvers會否後悔信任Minn-Erva？會否受邀成為真正Kree的戰士？Carol Danvers離開地球是否對地球人是好事？等等的問題將會在第9期「Captain Marvel」中揭曉，不過在第9期的「Captain Marvel」封面中，「Marvel隊長」在水的倒影顯出似乎是Kree形態的她，事態如何發展則要留意第9期了！

第9期「Marvel隊長」封面顯出「Captain Marvel」和Kree形態的Carol Danvers。（Marvel圖片）

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