【獅子王】藝術家結合動物與動畫版　網友呼籲重製：想睇呢個版本

1994年的迪士尼動畫《獅子王》（The Lion King）是不少8、90後的共同回憶，時隔25年，真人版上映後亦吸引不少戲迷入場觀看，可惜卻有被吐槽「毀童年」的聲音出現，令人有些失望。

正所謂「成也蕭何，敗也蕭何」。雖然真人版整個場景同動物還原得非常真實，但正是因為過於真實，導致動物們「面癱」，不生動之餘，甚至在開口說話時還有些違和同驚悚，無論喜、怒、哀、樂全部都是一個表情，沒有很好地傳達情感，缺少感染力，讓部分觀眾覺得看「動物紀錄片」的感覺多過看《獅子王》。

動畫版與真動物版對比。（電影截圖）

不過，最近有一位名為Nikolay Mochkin的外國藝術家，將動畫版與真動物結合，形象立即變得生動，既忠於原版，令人感到熟悉親切的動物形象，又有真動物的質感，畫面更加自然。

點擊下圖睇真人版與結合版對比：

+ 9 + 8 + 7

Nikolay Mochkin的這一製作獲得很高呼聲，紛紛留言大讚：「比真動物好好多」、「我喜歡這個版本，不想它們被製作得太過真實」、「我希望可以看到這個版本」等等，不過也有網友認為這同動畫版差別不大：「雖然結合得好好，但如果大家想看這個版本可以去看動畫版，迪士尼就是想製作得真實，並非卡通。」而Nikolay Mochkin也在文中標記迪士尼官方IG，寫到：「希望迪士尼可以在不久之後重做。」

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