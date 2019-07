【Marvel】《上氣》反派11年前曝光？《鐵甲奇俠》驚見「十環幫」

我們得說,Marvel第四階段真的不太一樣了。作為一個全新Marvel篇章的開始,第四階段有第一次的恐怖類型嘗試;第一次推出由Marvel電影主角主演的劇集;第一次讓女性拾起雷神之鎚;如果這樣說起來,《Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings》似乎可以看做是Marvel宇宙第一次以亞裔為主題的嘗試,事實不只如此,你還不了解十環幫的恐怖之處,他們歷史悠久、實力雄厚,最重要的,他們證明了,他們有能耐比他們的任何一位宿命死敵活得更久。

妮妲莉寶雯回歸!即睇「女雷神」Jane Foster美照▼▼▼

+ 12 + 11 + 10

十環幫早從Marvel電影宇宙開山作、2008年的《鐵甲奇俠》(Iron Man)就出現。一開始我們以為十環幫只是阿富汗地區的恐怖組織,由Raza所率領。他們在《鐵甲奇俠》出場合情合理,因為「十環」在漫畫裏一直是Tony Stark的死敵──它們是十隻戒指,在漫畫裏是Stark宿敵滿大人(Mandarin)的武器。而在電影版本裏,它們從冰冷的武器化為一個勢力龐大的團體。

「十環」在漫畫裏一直是Tony Stark的死敵──它們是十隻戒指。(漫畫截圖/Marvel)

十環幫的目標 掌握尖端武器

我們知道,《鐵甲奇俠》裏的十環幫與其說是恐怖組織,倒更像是專辦綁票生意的外包恐怖份子:他們承辦Stark夥伴Obadiah Stane的邪惡計畫,要綁架Tony Stark。這個計畫當然邪惡,但有趣的是,Raza綁架Stark之後,並非直接殺了他或要求他立刻交出公司,而是要求身受重傷的Stark製造武器。

《鐵甲奇俠》的反派Raza亦是「十環幫」一份子。(《鐵甲奇俠》劇照)

Raza是這樣說的:「弓與箭曾經是武器科技的顛峰之作,原本成吉思汗用它們打下了橫跨亞洲的大帝國,西自烏克蘭的寒峻森林、東至朝鮮海岸。現在,誰能夠掌握由Stark企業製造的武器,就能稱霸世界。」

這有點奇妙,因為如果按照Obadiah Stane的計畫,早點把Stark送去見爸媽,應該是最乾淨俐落的手法。為甚麼Raza要多花時間讓Stark打造武器(不聽話的Tony打造了別的東西)而且不只如此,在電影裏,十環幫已經先綁架了何銀森博士(Ho Yinsen),目的似乎也是為了武器。很明顯,如果十環幫對武器如此重視,那麼他們綁架Stark事實上就不僅是拿錢辦事而已,他們有自己的一套計畫,希望掌握尖端武器的技術。

《上氣》反派11年前曝光?即刻重溫《鐵甲奇俠》精彩場面▼▼▼

+ 11 + 10 + 9

不過出師未捷身先死,Raza很快地慘遭Obadiah Stane毒手,而鐵甲奇俠看來也把十環幫的老巢炸上半天空,結束了十環幫在Marvel電影宇宙的出場機會。事實上並沒有,很快地在《鐵甲奇俠2》(Iron Man 2)的開場,一心想為父親復仇的「喪鞭」Ivan Vanko,與十環幫的成員見面了,並且取得了一張蒙地卡羅街道賽的門票,這讓他得以在賽道上直接伏擊Tony Stark。

「喪鞭」Ivan Vanko取得門票。(《鐵甲奇俠2》劇照)

擁有強大武器的滿大人將現身

而在《鐵甲奇俠3》(Iron Man 3),十環幫正式又出現了,而且他們的老大滿大人也出場了。讓觀眾花了大半段時間,搞清Ben Kingsley飾演的滿大人其真面目為何,很妙的是,片尾Aldrich Killian又宣稱自己才是真正的滿大人……觀眾得在這部電影之後的Marvel短片《All Hail the King》裏才會知道,滿大人其實另有其人。

《鐵甲奇俠3》中的滿大人只是個演員。(《鐵甲奇俠3》劇照)

《All Hail the King》裏除了揭露滿大人是真正存在,而且他還很生氣之外。你可以從滿大人手下炫麗的攝影機看到十環幫這個組織對於武器的迷戀:這是台可以自動組裝一把上膛子彈手槍的攝影機,這可不是普通恐怖組織能設計出來的裝置。而且他們還可以堂而皇之地劫獄,很有組織地內外夾攻。

《All Hail the King》裏揭露滿大人是真正存在的。(《All Hail the King》劇照)

滿大人與十環幫就這樣一直在鐵甲奇俠的背後搞事,而且如果當我們攤開這三部《鐵甲奇俠》電影,你就會發現:十環幫對於取得尖端武器科技的渴望非常強大。這種邪惡組織一般都喜歡征服世界,但十環幫反倒接觸了也有能力作出方舟反應爐的Ivan Vanko;還有能將人體武器化的Aldrich Killian。而且鐵甲奇俠似乎完全沒有打擊到十環幫的核心,他們仍然在暗影中活躍着。比照過去23部Marvel電影裏不時出現的九頭蛇(Hydra),十環幫更加低調,即便他們與Marvel電影宇宙同壽。

脖子刺青顯示他是十環幫的人。(《蟻俠》劇照)

雖然《鐵甲奇俠》電影只有三部,但是十環幫的野心似乎沒有停下:2015年的《蟻俠》(Ant-man)裏,我們可以看見某個神秘組織正想要買下「Yellowjacket」技術,隨後Scott Lang闖入中止了這次交易。雖然電影裏介紹這群買家是來自於九頭蛇,但你可以從其中一人脖子上的刺青看出,他是十環幫的人。而在一場衝突之後,一罐Yellowjacket用來縮小放大的特殊粒子被偷走了,電影之後並未交代它的下落。

一罐Yellowjacket用來縮小放大的特殊粒子被偷走了。(《蟻俠》劇照)

十環幫這些年來沒有真正取得過Stark的技術,但是他們似乎也已經取得了夠多的資訊:他們應該從Ivan Vanko手上取得了初期方舟反應爐的設計草稿;他們應該從Aldrich Killian那取得了人體兵器化的科技;他們甚至現在還有放大縮小的能力了。而他們可以用這些技術打造甚麼樣的武器呢?

Marvel Studios公布梁朝偉會在《上氣》中飾演反派滿大人。(Getty Images)

滿大人的十個戒指在漫畫裏有着各自不同的能力,如今鐵甲奇俠已經早一步退場,也許是時候讓長期鋪哏的十環幫與滿大人現身了,《Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings》裏飾演滿大人的是我們的梁朝偉(Tony Leung),他未必會像漫畫一般真的戴上十只戒指,但他絕對會利用這麼多年來從Marvel宇宙中偷取的技術,製造出最強大的武器。

延伸閱讀:

漫威宇宙的第四階段會是迪士尼趕上 Netflix 的最大關鍵?

要讓神醫史傳奇的《奇異博士 2》挑戰難度更上層樓,只能呼喚多重宇宙恐怖宗師出馬

【本文由「電影神搜」授權轉載。】