【掃毒2】導演邱禮濤覺得現實比電影更暴力：好警察會出示委任證

由兩大影帝劉德華、古天樂主演的警匪動作片《掃毒2天地對決》正在上映，票房成績不裕，香港編劇權益聯盟在周五（26日）舉行特別放映場，請來電影導演邱禮濤和編劇李敏進行映後座談，讓電影主創直接解答觀眾的疑問，從而增加對電影的了解。

座談會由香港編劇權益聯盟舉辦，所以編劇李敏在問答環節開始前，便向在場觀眾簡介香港編劇現時面對的問題，並帶出「開筆費」這個概念：「在香港做編劇很被動，很少情況是編劇寫好一個劇本，然後可以Pitch到一家電影公司投資，多數是由導演有一個想法，再找編劇去寫，所以我們是被動的。」開發項目之初，編劇會先完善導演的想法，並撰寫一個故事大綱，但有沒有收成則要視乎導演是否能找到投資者，而遇人不淑的例子也絕非少數。近年很多新入行的編劇沒有「開筆費」這個概念，所以李敏希望重提大家可以活用這個概念以保障自身權益，並糾正行業弊病。

香港編劇權益聯盟引述行內前輩，以茶餐廳比喻簡而精地道出「開筆費」的概念：「你去茶餐廳食麵，會唔會食左兩啖，覺得唔好食就唔畀錢？最多下次唔去。」（Facebook@香港編劇權益聯盟）

到自由問答環節時，觀眾便針對《掃毒2天地對決》，以及邱禮濤的過往作品發問：

Q：《掃毒2天地對決》與《掃毒》（2013）的台前和幕後班底都不同了？

邱禮濤：電影的題是一早就定了是《掃毒2》，原本也想找回劉青雲、古天樂和張家輝，但因為檔期和各種原因無法湊合，最後就變了現在這個陣容（劉德華、古天樂、苗僑偉），雖然都有種熟口熟面的感覺，現在看電影好像來來去去都是差不多的元素，所以需要後浪向前推。

Q：電影中人物背景豐富，苗僑偉有家庭、女兒；劉德華有愛情，為什麼唯獨古天樂的角色比較空泛？

邱禮濤：地藏（古天樂飾）這個角色比較孤獨，沒有兄弟、沒有親人，心裏只有仇恨，要為三根手指報仇。因為他本來就不是個毒販，卻被不問真相的十幾年兄弟砍掉手指，所以他要Make sense of這件事，以致及後決心做最大的毒販。

《掃毒2天地對決》導演邱禮濤（左）和編劇李敏（右）出席香港編劇權益聯盟特別放映場，並由新晉導演任俠（中）擔任主持。（葉詩攝）

Q：近來社會中有不少對暴力的討論，而電影也很直接呈現暴力場面？

邱禮濤：我覺得現實比電影更暴力，就算不是《掃毒2》，即使說《叉燒包》（1993年港產驚慄電影《八仙飯店之人肉叉燒包》），我所認知的現實也比電影更暴力。電影中的好警察一定會出示委任證，一個人攤在地下、七八個人都依然毆打他，這種情節連大陸廣電局（審查）也過不了。

Q：那麼熒幕上呈現的結局和原本的有沒有什麼不同？

邱禮濤：結局從最初第一稿的設定開始已經是這樣，三個人的結局都沒有改過。這個結局需要滿足一些限制，在現實中劉德華雖然漂白，但他的行為依然是犯法的，經審查時罪犯並不能逍遙法外，警務人員亦不方便死亡，所以要在當中想一個自己接受、起碼不是最好也相對是好的一個結局。

李敏：這個決定其實都經過思考，劇本寫了兩年多，中間是想過方法劉德華的角色可不可以不用死。

+ 3 + 2

Q：為什麼主演在電影中都不得善終？

李敏：其實每一個角色都有他的執着，余順天（劉德華飾）和地藏主角的執着很明顯，林嘉欣執着幫丈夫完成小家庭的夢想，希望能說到人會因為小執着而改變命運。

邱禮濤：有時候寫劇本、拍電影沒有很大的自由，要在限制內設定人物的結局，而自己又能接受的。現在這個結局有個好處，大部人希望在規模上能達到荷里活的標準，還有就是港產片的基準；一般的荷里活片不會看到那麼多主角死去，會是相對大團圓結局；而港產的主流商業片則比較能承受悲劇結局。

Q：即是一種宿命論？

邱禮濤：和民族性有關，港產片相對上是比較接近現實，荷里活是比香港更夢工場。