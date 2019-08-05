玉蒲團、人肉叉燒包到春光乍洩：香港三級片顛峰沒落全因97魔咒？

三級片=色情片——這是人們對三級片最常見的誤解。三級片的概念來源於香港電影分級制度，於1988年正式推行，將18歲以上才能觀看的兒童不宜電影稱為「三級片」。其中，暴力血腥也是三級片的主要元素。 2017年，英國影評人、學者Calum Waddell製作了紀錄片《三級片：香港剝削電影不為人知的故事》。4月，一条記者採訪了這位導演，他說：

香港三級片是一個時代的產物，今天，香港三級片時代已經結束了。 英國影評人Calum Waddell

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自述：Calum Waddell 編輯：張銳嘉

我是Calum Waddell，是一名電影學者、紀錄片導演，2017年製作了紀錄片《三級片：香港剝削電影不為人知的故事》。我之前在中國待了三年，在江蘇的西交利物浦大學講課。

我一直都對剝削電影和B級片感興趣，在英國鴨巴甸大學（University of Aberdeen）讀博士時的辯題就是美國剝削電影。我現在研究的課題也是全球剝削電影（global exploitation cinema）。剝削電影大部分依賴色情元素，是學術界很少被討論的影片類型，外界對這些電影類型的認知更是少之又少。

Calum Waddell是一名電影學者、紀錄片導演，2017年製作了紀錄片《三級片：香港剝削電影不為人知的故事》。他之前在中國待了三年，在江蘇的西交利物浦大學講課（一条提供）

2017年，當時我在蘇州講課，德國一間DVD藍光光碟公司找到我，他們準備重新發行藍光光碟版的香港三級片《八仙飯店之人肉叉燒包》，問我能不能拍一部關於香港三級片的紀錄片。

因為時間很緊迫，只有4、5天的拍攝週期，資金也很少，當時我在香港一個人也不認識。後來我通過之前認識的電影節的人、香港的報社、記者等聯繫到了影片中的幾個主要嘉賓，有演員何超儀、甘國亮，導演陳翊恒、陳志強，電影人Mike Hostench, Bey Logan等等。

因為檔期問題，很遺憾沒有採訪到演員任達華和《八仙飯店之人肉叉燒包》的導演邱禮濤，他們是香港三級片歷史中很重要的人物。紀錄片通過介紹不同時期的三級片，講述了香港分級制度的由來、發展，著重討論了1997年之前的香港三級片。

香港的電影分級制度

香港電影分類其實有三個大級別，其中二級中有兩個子分類：

I級，有適合每個人的類別；

II A, II B，需在父母的指導下觀看；

III級，就是我們所說的三級片。兒童不宜，僅限18歲以上方能觀看。

這種分級制度只適用於香港，不僅港產片會被評級，所有引進到香港上映的其他電影都會被評級。三級片=色情片，是人們對三級片最常見的誤解。

三級片並不只是單純含有暴力色情元素的低成本影片，它有很多深意存在，包括有關香港身份的討論。雖然有些故事低俗，但卻很好地反應了香港那個時期的社會現實。

剝削電影和三級片是兩回事，全世界都有不同題材的剝削電影，香港三級片是一個很有趣的典型代表。剝削電影通常利用禁忌話題，如性、暴力，或是種族等刻板印象。這點和三級片有相似性，比如美國70年代，針對黑人觀眾品味拍攝的黑人剝削電影（blaxploitation film），利用黑人去誘惑女性、殺掉壞人。

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邵氏影業與風月片

香港剝削電影的起源要追溯到50年代末。1958年邵氏兄弟成立「邵氏電影公司」，當時製作了很多讓人費解難懂的影片，大多為恐怖片和人們所說的古裝情色電影——風月片。邵氏風月片題材多為滿清後宮和「金瓶梅」題材，用幽默的誇張手法拍成電影，突出強調中間的情色場景，吸引觀眾，也捧出了一代風月片名導李翰祥。

1974年《金瓶雙豔》製作完畢，李翰祥版本的《金瓶雙豔》被認為是歷史上最忠實於原著《金瓶梅》的電影。很多人都將此片視為香港風月片的開山之作。恐怖片題材例如1976年的《油鬼子》，講了馬來文化中一種會巫術的「油鬼仔」殺人無數，無惡不作。

1975年桂治洪導演的《蛇殺手》，片中群蛇肆意狂咬殺人，血腥暴力。《蛇殺手》主演甘國亮在採訪中講述拍攝的幕後故事：試鏡這部片的時候本來有邵氏兄弟推薦的其他幾個人選，但當被告知演對手戲的是一條眼鏡蛇的時候，其他人都逃走了，他是唯一做到把眼鏡蛇纏繞在脖子上和眼鏡蛇對視、對話的演員。

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當年因為沒有任何特效，所有場面都是真實場景，演戲時劇毒的眼鏡蛇就在他眼前吐舌頭。整部電影的最後一場戲需要主角掉進一個滿是毒蛇的箱子裡，甘國亮告訴自己如果他做不到這一幕，整部電影都白演了。他眼睛一閉就跳進去了，那一跳反而砸死了好幾條蛇，最終成功完成了《蛇殺手》的出演。

何志強表示邵氏影業的創始人之一邵逸夫讓這些電影成功過審。這些極野極度瘋狂的電影，為後期香港剝削電影奠定了基礎，也很大程度上影響了後來的香港三級電影。

1988年香港三級片制度確立

真正促使香港實施電影分級制度，其實是因為一部大陸製作的電影《黑太陽731》。1988年，《黑太陽731》要在香港發行，影片揭露日軍侵華時期對中國人實施的人體試驗，慘絕人寰。這促使香港正式實施電影分級制度。因此《黑太陽731》也變成了香港實施分級制度後的第一部三級片。

《黑太陽731》續集《殺人工廠》導演何志強在紀錄片的訪談中說，拍攝時他帶領劇組去到長春的某軍事基地，拍攝了切割真人屍體做人體實驗的全過程，他當時作為攝影師掌機，現在回憶起拍攝現場都覺得毛骨悚然。

三級片的血腥暴力之《八仙飯店之人肉叉燒包》、《烏鼠機密檔案》

1993年是香港三級片的巔峰，邱禮濤執導的《八仙飯店之人肉叉燒包》在香港金像獎上奪得最佳男演員獎，在我看來這個節點是香港三級片的巔峰時刻，歷史終於給三級片了一個「名分」。

影片講述一個餐館的無能老闆看到自己的老婆明目張膽跟到店裡的男人調情，他的報復心理最終發展到將人分屍絞成肉餡做成包子。最後調查的警官也在不知情的狀況下吃了人肉餡的包子，還拍手叫好。

這是一部混合了暴力元素的黑色喜劇，從某種意義上來說它很精彩，它探討關於身份、社會風氣，關於那個時期香港員警的腐敗和暴力，和人們對於權威的恐懼。這是跟當時香港所處的環境分不開的。當時很多英國媒體雜誌都對《八仙飯店》進行了報導，在那個時期這樣的三級片能登上英國和美國的主流大螢幕是很難以置信的事情。

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同年，緊接着邱禮濤執導的《的士判官》上映，講述了一個上班族在雨夜送臨產的妻子去醫院，妻子卻被拒載的計程車拖拽幾十米後不治身亡。後來他變得日漸消沉，對無良的計程車司機展開了連環殺戮，但他只殺無良的司機…劇情暴力，卻不時搞笑，以這樣的方式道出當時香港社會的不公。

我最喜歡的一部是1993年堪稱三級片之最的《烏鼠機密檔案》，講述鄭則仕飾演的阿祥有天回家看到自己的老婆和人通姦，於是晚上出去買醉，醉酒後說要殺了自己的老婆，被任達華飾演的心狠手辣的烏鼠聽到，他說可以幫他殺人。結果人被殺後阿祥卻不記得當天晚上發生什麼了，烏鼠向他討要鉅款，未果，於是綁架了他女兒，並在他面前燒死了他女兒。事情變得越來越糟，到了無法控制的地步…這部片實在太瘋狂了，達到了我認為三級片的極端巔峰。

三級片利用暴力和血腥對觀眾產生視覺衝擊，讓人感到不安，光是看過都覺得自己全身都很髒，髒到想要立馬沖一個凍水涼的地步。但看完之後卻想叫你的朋友也花錢去電影院看。同時，香港三級片製作人屢次挑戰製作成本、製作週期的極限，在電影製作史上也是罕見的。

三級片的色情裸露之 《玉蒲團》、《色情男女》、《春光乍泄》

如《玉蒲團》、《聊齋豔譚》這樣的系列三級片雖然是情色電影，片中仍舊混合著恐怖和黑色幽默的元素。比如《聊齋豔譚》的開頭講述了一個古代的學者對陌生女性產生好感，在和她們發生性關係的時候卻發現他們都變成了僵屍，僵屍的表情神態在電影中讓人噁心卻搞笑，是讓觀眾哭笑不得的場景設置。

色情片混合恐怖元素，激發觀眾興奮點的同時，也讓觀眾感到噁心，這也是三級片的特點之一。片中一個影評人在採訪中表示，香港色情片的主角通常盡情享受性帶來的快感，但之後卻有可能因欲望而受到懲罰，這也展現了儒家節欲的性觀念。香港是一個中西方文化交融的地方，當時還帶有著西方的身份，卻也不失東方保守的觀念，那個時代背景給三級片的製造創造了條件。

《色情男女》是一部不那麼「三級」的三級片

1996年爾冬升執導，張國榮、舒淇主演的《色情男女》是一部講述香港三級片行業的三級片，看似是一部情色電影，實際卻是一部有諷刺意味的文藝勵志片。故事關於一個有理想抱負的年輕導演，因幾度拍片不賣座，被迫開始拍攝他嗤之以鼻的三級片。

劉青雲在片中扮演和爾冬升導演一字之差的「爾東升」，因票房失利而跳海自殺，自殺後本以為沒人看的遺作票房爆棚。更諷刺的是，舒淇在其中扮演一個從不脫衣的豔星，所以影片直到結尾才有一段真正的裸露鏡頭。

當時《色情男女》選角的時候，製作人想要一個觀眾熟悉且興奮的三級片女星作主角，他們挑了舒淇，這也是她正式打入主流電影的決定性作品。舒淇早在80年代出演了很多三級片，她最開始時在台灣做Model，由王晶導演帶她入行香港演藝圈。後來她出演了《玉蒲團2》，我認為這是她作為三級片女星的出道片。

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當時一個女性以一個三級片影星出現在大家面前，還能再打入主流電影市場，幾乎是不可能的事情。但《色情男女》讓大家看到舒淇不僅能演三級片，還可以把戲演好，還可以演喜劇，這為她之後的發展奠定了基礎。

王家衛執導的《春光乍泄》更是開創性的三級電影。在1997年這個時間點，這部電影完全突破了院線電影的界限。1993年獲得奧斯卡的電影《費城》是荷李活最早一批承認同性戀的主流電影，但即使在美國的荷李活，電影中的同性元素也只是一個飛吻，一段舞蹈，點到為止。像《春光乍泄》中對男同性戀如此直白坦率的描繪，被拍成電影是完全不可思議的。所以《春光乍泄》是香港三級片展現在世界大螢幕上的真實案例。

（《春光乍泄》劇照）

香港三級片在80年代捧紅了不少女性豔星，除了舒淇是成功殺入主流電影圈的典範，大部分三級片演員已經淡出電影行業。聽說葉子楣結婚了，現在離演藝行業也越來越遠，像任達華等一樣還活躍在演藝圈的男性，也僅僅是少數了。這一切都是因為時代在變化。

香港三級片已死

我認為香港的三級片時代已經結束了，並不是說香港再也不拍三級片了，像2010年的《維多利亞一號》和2017年的《失眠》，都是我覺得還不錯的三級片。只是香港三級片時代，隨着1997年的亞洲經濟危機消磨殆盡了。

80年代三級片盛行，香港建起了專門放映三級片的戲院，然而隨着三級片的沒落，這些影院一一消失，2011年香港最後一家三級片戲院因店鋪租金上漲而倒閉。

隨90年代DVD的出現，近些年出現的Netflix等網路視頻平台的流行，越來越少人到戲院看電影。《失眠》是2017年邱禮濤、黃秋生這個黃金三級片組合聯手打造的大製作三級片，得到了業界的大力推廣。但即使是這樣，我在戲院看的時候，有一半座位都是空的。

官涌戲院是香港最後一間三級片戲院，2011年3月因業主加租8成而結束營業，象徵一個時代的終結（一条提供）

我以前在大陸工作的時候，看到很多DVD租賃點，大陸觀眾可以去租碟看香港三級片，但這些留存在大陸的三級片並沒有版權，製作人也不會因此獲利。所以漸漸地曾經拍三級片的導演也另闢蹊徑，比如邱禮濤現在在大陸拍戲。這些因素都導致了三級片的沒落。

25年後的今天翻睇《八仙飯店之人肉叉燒包》，它依然低俗，依然會引起不適，但香港三級片卻在香港歷史上畫上了濃墨重彩的一筆，是獨一無二的。三級片導演通過影片表達自己，展現自己的態度，他們竭盡全力地突破院線電影的極限。現在電影人面臨的挑戰是，如何製作這些只有香港人看、卻仍需達到盈利的電影？

片中採訪的陳翊恒是香港新晉導演，他還在繼續拍攝三級片，也想一直拍下去，是因為他想製作這些陪他長大的電影，但像他這樣的導演已經很少了。

香港三級片大事件 1958年，邵氏兄弟影業公司成立，邵氏影業獨佔70年代香港電影半邊天。 1972年7月9日，由香港著名導演楚原執導的風月片《愛奴》在70年代的香港影壇一經推出就引起了極大轟動，是香港電影首次嘗試女同性戀題材。 1974年，《金瓶雙豔》製作完畢，李翰祥版本《金瓶雙豔》被認為是歷史上最忠實於原著《金瓶梅》的電影。很多人都將此片視為香港風月片的開山之作。 1988年11月10日，《香港檢查條例》的出台確立了香港電影分級制度，三級片時代來臨。大陸引進香港的《黑太陽731》為首部被評為三級的電影。同年，香港電影票房突破13億港元，當中42%來自三級片。 1992年 太子戲院，香港第一間為三級片而設立的戲院建成。 2011年3月 官涌戲院，香港最後一間三級片戲院因業主加租8成而結束營業。

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