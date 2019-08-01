【Life is Art 2019】新增聚焦香港　《雙縫》紀錄三代裁縫世家

MOViE MOViE舉辦的《Life is Art盛夏藝術祭》今年載譽歸來！這個別開生面的藝術電影節，為大眾送上戲院、電視、社區放映以及工作坊等多元文化活動，一次過讓你投入音樂、時裝、攝影、繪畫、舞蹈、建築、美食、劇場等不同藝術領域與光影之中！ 而今年新增環節「聚焦香港」，便帶大家從多方面看看我們的家，有香港人帶隊去冰島尋找幸福《尋找極致的喜悅：火與冰》，亦有漂泊海外手中線密密縫的香港人《雙縫》。

電影可聽到巴伐洛堤在台上呼喚觀眾心靈的力量。（《Pavarotti》劇照）

這年《Life is Art 2019》，先為大家帶來23部頂尖藝術傳奇巨星的電影，包括開幕電影《Pavarotti》，由金像導演朗侯活追憶世界三大男高音之一巴伐洛堤的歌聲，聽他在台上用愛高歌一生。另一部《Olivier Cong：以詩之名 · 呼求繁星》，紀錄首位登上Apple Music 「New Artist Spotlight」的香港唱作人江逸天，在百年歷史的教堂獻上光影視聽禮贊。

《達利：不朽之旅》走過達利與妻子終身不渝的戀情，踏入他以龍蝦電話、融化時鐘建構的超現實世界。(劇照)

而新環節「聚焦香港」，當中閉幕電影《雙縫》由金像導演楊紫燁監製，導演宋軒麟Alfred Sung追蹤爺爺、父親及弟弟三代裁縫之家，一門手藝漂泊三地，縫合大時代下港人的小故事。《尋找極致的喜悅：火與冰》則由何超儀、詹瑞文率領MC仁、秋紅樂團主唱Jan Lo 等深入冰島極地，以音樂尋找喜悅的真締，療癒心靈。「非常林奕華舞台映画」系列《華麗上班族之生活與生存》及《三國》，見證林奕華繼續叱咤華語舞台；《希聲：一個美國琴人的境界》資深導演劉成漢用十年時間解構美國琴人唐世璋的古琴之路。

電影《雙縫》，紀錄一門手藝如何漂泊三地，縫合出大時代的香港故事。（《雙縫》劇照）

由何超儀、詹瑞文率領MC仁、秋紅樂團主唱Jan Lo 等深入冰島極地。（《尋找極致的喜悅：火與冰》劇照）

《MOViE MOViE Festival：Life is Art盛夏藝術祭》，由23/8/2019 至 30/9/2019舉行，門票已於cinema.com.hk及百老匯院線開始發售，更多詳情請留意MOViE MOViE Facebook專頁。