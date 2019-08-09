【沉默的證人】張家輝同屍體不停傾偈　郭羡妮親身上陣頭爆玻璃櫃

由多料影帝張家輝、任賢齊、內地當紅女星楊紫、郭羡妮和韓國女星克拉拉（Clara）主演的《沉默的證人》將於8月22日上映，講述作為法醫的張家輝和實習生楊紫會跟任賢齊在葵涌殮房中由頭打到尾，一方誓要搶屍，而另一方則要護屍，同時展開一場血腥暴力的殺戮激鬥。

張家輝的工作手法是特意向專業法醫請教。（電影公司提供）

電影由《DIE HARD 2》導演雷尼哈林（Renny Harlin）操刀執導，提及戲中演員時，他認為張家輝是位非常棒及值得尊重的演員。張家輝自己則覺得：「今次電影以一種很簡潔、直接的荷里活式角度去看待這部作品。」任賢齊亦大讚導演：「導演改得相當精準，所有分鏡、故事連環圖也畫得非常棒，令人很清晰地掌握到整個場面的設計及動作，舖排氣氛方面亦相當緊張。」

張家輝手拎屍體器官，場面令人有點心寒。（電影公司提供）

而且在劇組為了讓張家輝的手法更神似，特意找來一位從事接近40年法醫工作、經驗老到的專業法醫來教他動作造手，令拿取各式專業器具時的手勢、動靜等等亦能表現最專業的一面。

張家輝在戲中要不停與屍體交流，拿著人體器官時仿如無物，令整個殮房及解剖室的氣氛更添陰森感。

郭羡妮被頭爆玻璃櫃一幕由她自己親身上陣。（電影公司提供）

此外，張家輝亦跟老拍檔郭羡妮有一場夫妻談情戲，不過就一點都不甜蜜，郭羡妮下場都幾慘添…兩人本來甜蜜逛街，卻遭逢劫案，郭羡妮在戲中更被人用頭爆玻璃。問及郭羡妮拍攝經過時，她仍心有餘悸地表示：「我本來也沒想過有甚麼動作場面，想著大多也是家輝打架，我在旁打氣。豈料原來有動作戲的是自己，更被一頭裁進首飾櫃的玻璃，頭爆玻璃那個真是我自己親身上陣，沒有用替身。」場面果然十分驚險！

出名身材好的韓國女星克拉拉今次同樣有份演出。（電影公司提供）