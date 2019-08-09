【SummerIFF 2019】《惡霸魔警殺人狂》馬東石演黑幫大佬惡過警察

又是一部韓國犯罪動作電影《惡霸．魔警．殺人狂》 （The Gangster, The Cop, The Devil），再一次由馬東石主演，不過今次並非如《犯罪都市》中演硬淨差人，而係演黑社會大佬。由李元泰執導，馬東石、金武烈、金成圭主演，改編自韓國真實事件，劇情講述在龍蛇雜處的小鎮上出現一位連續殺人魔，連江湖聞風喪膽的黑幫老大張東洙（馬東石 飾）也遭受襲擊，為了向這名殺人魔報仇，張東洙找上重案組刑警鄭泰錫（金武烈 飾）幫手，決定利用各自的人手追查，合力追捕這名兇徒，來一次光明正大的警黑合作。

馬東石的黑社會造型，好有說服力。（《惡霸魔警殺人狂》劇照）

電影《惡霸魔警殺人狂》在韓國大賣２億港元，大家除了讚劇情好睇，最主要是馬東石在韓國確係票房保證。劇情改編自真實的連續殺人案件，就連黑社會大佬都中招被襲，飾演警察的金武烈，雖然唔想保護佢，不過都被迫要執勤。過程中互有不順眼的情況，但去到最後終達成共識，聯手緝捕殺人狂。電影更成為《夏日國際電影節2019》之選。

有馬東石，又點少得動作場面。（《惡霸魔警殺人狂》劇照）

黑社會都有好人

電影在韓國及台灣已上畫，今次就率先在《夏日國際電影節》登場，導演李元泰早前跟馬東石赴台宣傳，期間馬東石被問到演角色的難度，他都直言很少演警黑合作的故事。「警匪動作電影非常多，很少是去到警察與黑道聯手對付殺人狂，這個黑幫老大是個有正義感的壞蛋，非常有趣。」前人都講過，黑社會都有愛國的，有好人又幾咁奇？

至於導演，原來他是馬東石相識十多年的好友，今次角色是為他度身訂造。在他眼中，馬是位非常有正義感的人，有義氣又熱心，跟惡到無朋友的大佬角色不同。