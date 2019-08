【復仇者聯盟4】基斯伊雲士拍短片谷宣傳　自爆最鍾意呢兩場戲

風靡全球的超級英雄電影《復仇者聯盟:終局之戰》(Avengers: Endgame)可算告一段落,粉絲們已經將目光放在MCU第4階段的作品上,等待着開啟下一個驚人宇宙。 不過近日扮演「美國隊長」的基斯伊雲士(Chris Evans)就在一段影片中,自爆自己最喜歡《復仇者聯盟4》的兩大場景!

復仇者聯盟要搶在魁隆滅世前集齊6粒寶石。(《復仇者聯盟4》劇照)

基斯伊雲士為拍《復仇者聯盟4》宣傳片,可安坐家中欣賞該片時,講到自己最喜歡《復仇者聯盟4》的場景是……然後畫面直接切入一眾超級英雄站在透過時間旅行機械上,一起伸出手準備返回過去,搶先在魁隆(Thanos)獲得無限寶石之前集齊6粒寶石。

這是其中一幕「美國隊長」最愛的場景。(《復仇者聯盟4》劇照)

另外一個場景則是「美國隊長」回到2012年的紐約大戰找到自己,兩人進行了一場正面對決大戰,以盾對盾,在整套電影中最容易成為令人難忘的戰鬥場面之一,也是對電影最好的回憶片段,當中更包括2012年Steve Rogers的名言「I can do this all day.」

「美國隊長」在最後不用再捨己為人,可以簡簡單單做回自己,尋找自己所愛。(《復仇者聯盟4》劇照)

而在整個MCU中,「美國隊長」的人生可謂最完滿且令人感到滿意,Steve Rogers和Peggy Carter在過去過着自己的生活,成為一個開心幸福的老人,當然有不少粉絲對於這個時間旅行表示有漏洞,但從敘事角度講說,這是個十分催淚的角色。