【復仇者聯盟4】基斯伊雲士拍短片谷宣傳　自爆最鍾意呢兩場戲

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風靡全球的超級英雄電影《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）可算告一段落，粉絲們已經將目光放在MCU第4階段的作品上，等待着開啟下一個驚人宇宙。

不過近日扮演「美國隊長」的基斯伊雲士（Chris Evans）就在一段影片中，自爆自己最喜歡《復仇者聯盟4》的兩大場景！

復仇者聯盟要搶在魁隆滅世前集齊6粒寶石。（《復仇者聯盟4》劇照）

基斯伊雲士為拍《復仇者聯盟4》宣傳片，可安坐家中欣賞該片時，講到自己最喜歡《復仇者聯盟4》的場景是……然後畫面直接切入一眾超級英雄站在透過時間旅行機械上，一起伸出手準備返回過去，搶先在魁隆（Thanos）獲得無限寶石之前集齊6粒寶石。

這是其中一幕「美國隊長」最愛的場景。（《復仇者聯盟4》劇照）

另外一個場景則是「美國隊長」回到2012年的紐約大戰找到自己，兩人進行了一場正面對決大戰，以盾對盾，在整套電影中最容易成為令人難忘的戰鬥場面之一，也是對電影最好的回憶片段，當中更包括2012年Steve Rogers的名言「I can do this all day.」

「美國隊長」在最後不用再捨己為人，可以簡簡單單做回自己，尋找自己所愛。（《復仇者聯盟4》劇照）

而在整個MCU中，「美國隊長」的人生可謂最完滿且令人感到滿意，Steve Rogers和Peggy Carter在過去過着自己的生活，成為一個開心幸福的老人，當然有不少粉絲對於這個時間旅行表示有漏洞，但從敘事角度講說，這是個十分催淚的角色。

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