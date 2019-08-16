《上氣》劉思慕被嫌樣衰？　亞洲男神至少要有Henry Golding顏值

荷李活開始擁抱亞裔觀眾、願意讓亞裔影星擔任片中要角，卻由於中外審美大不同，讓演員本身也感受到莫大壓力？Marvel電影宇宙首位華裔主角「上氣」的選角敲定了大陸出生、加拿大長大的劉思慕，奈何他的長相讓不少亞洲觀眾若有所失。尤其早先各方猜測彭于晏、吳彥祖等男神級的大牌有機會，令人對最後勝出者的外表期待更高，結果劉思慕似乎不太符合一般的審美想像。

劉思慕體格壯碩，但以亞洲人審美為標準，其顏值並不算特別突出▼

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最近有YouTube頻道街訪一堆了亞洲路人、發表對「上氣」劉思慕外表的評價，有人覺得他有點像美籍日裔或韓裔男性的味道，認為他的長相還不錯，卻有更多人給他的顏值打了普通或不怎樣的分數，感到他和彭于晏差太遠，要飾演Marvel英雄主角，令人難掩失望。

由於Marvel的金漆招牌，這話題迅速在網路上熱燒，連劉思慕自己都已得知，在社群網站上寫道：「請問Siri，我真的很醜嗎？」雖然他後來又留言表示自己一路在演藝圈發展都嘗過不少冷眼與質疑，卻從來沒有被打擊自信，而是努力證明自身夠實力、足以勝任，顯然心裡還是有些介意。劉思慕固然長相不算是大多數亞洲人會覺得英俊的類型，可是體格一流、肌肉強健，還算有動作英雄的條件，至於他的演技如何，就要等《上氣》上映後才能下定論。

在《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）票房勁收後，馬來西亞裔與英國混血的Henry Golding就成為歐美娛樂界目前最具代表性的「亞洲男神」（《我的超豪男友》官方宣傳海報）

以往曾有歐美娛樂評論表示，荷李活從來沒有認真塑造亞裔男星成為性感偶像，使得歐美婦女無法想像「性感亞洲男」這樣的概念，不過在《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）票房勁收後，馬來西亞裔與英國混血的Henry Golding就成為歐美娛樂界目前最具代表性的「亞洲男神」，他接下來一堆作品都和女神級的白人女星合作，備受禮遇程度羨煞其他亞裔男星。

即將在秋冬於英國上映、靈感來自George Michael經典名曲的《Last Christmas》，Henry Golding與《權力遊戲》（Game of Thrones）的Emilia Clarke大演感情對手戲，Emilia是廣大影迷心目中的女神，Henry和她配成銀幕情侶，顏值絕對受到肯定，被嫌唔夠靚仔這種事不會發生在他身上。

馬來裔與英國混血的Henry Golding是歐美娛樂界目前最具代表性的「亞洲男神」▼

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