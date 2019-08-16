【盂蘭節】盤點六大港產片最美女鬼　有位拍得住「聶小倩」王祖賢

每逢農曆七月鬼節，相信不少影迷都想睇返一、兩套鬼片應下節，不過近年港產鬼片買少見少，重溫經典成為唯一選擇。八、九十年代是港產鬼片最蓬勃的日子，當時有一班外型亮麗的「女鬼」傾巢而出，以下盤點的N位最美女鬼，邊一位係你嘅心水？

王玉環

王玉環由80年代中後期起，連續拍了近10部鬼片，當中包括大受歡迎的《殭屍家族》、《靈幻先生》及《殭屍叔叔》等，因而獲影迷封為「鬼后」。王玉環曾與午馬交往，相信這亦是令她活躍於鬼片界的原因，二人分手後女方淡出影圈，轉行當保險經紀，現為保險公司高層並下嫁富豪。

+ 5 + 4 + 3

王祖賢

相信這位已不用多作介紹，堪稱港產片史上最美女鬼──「聶小倩」。王祖賢在《倩女幽魂》中演繹的小倩，楚楚可憐之餘又帶點性感，不只寧采臣拜倒她的石榴裙下，亞洲各地私男士都奉她為女神。

王小鳳

另一位「女鬼專業戶」，王小鳳於1984年首次拍戲就是鬼片《艷鬼發狂》，翌年在《殭屍先生》飾演美艷女鬼「董小玉」大放異彩，並連續拍下《殭屍翻生》、《鬼新娘》及《厲鬼纏身》等同類型作品。值得一提的是，王小鳳出道未幾便憑《錯點鴛鴦》勇奪第五屆香港電影金像獎最佳女主角，當年榮升影后的她只有24歲。

+ 3 + 2

鍾楚紅

紅姑甚少拍鬼片，而在寥寥無幾之中，1987年上映的《鬼新娘》可謂比較出名的作品，她飾演的女鬼小蝶與周潤發展開一段人鬼苦戀，不過紅姑的女鬼造型基本上跟普通人無異，美麗但沒有特色。

+ 3 + 2

梅艷芳

除了聶小倩之外，梅艷芳在《胭脂扣》飾演的「如花」可謂另一最經典的女鬼角色。梅姐的深情演繹配以精緻造型，「如花」的形象成為了港產片史上一大Icon。

舒淇

2002年上映的《Office有鬼》並非大收旺場的作品，但就讓很多影迷留下深刻印象，因為舒淇的女鬼造型實在太美艷！她跟馮德倫在戲內發展人鬼戀，戲外亦修成正果。