【沉默的證人】法醫做埋靈媒？　受害人報料方法層出不窮

電影《沉默的證人》由影帝張家輝、任賢齊、內地女星楊紫主演，同戲更有韓國女星克拉拉（Clara）、陳家樂、郭晉安、郭羨妮和吳卓羲等人，張家輝在戲中飾演一名法醫，要在屍體中找出一個證據來破案。 現實中，法醫角色起了相當重要作用，一來查出死亡原因，在一些奇怪或封塵多年沒法破的案件中，或會成為靈界的媒體，幫受害者伸冤，討回公道！

張家輝在《沉默的證人》中為了在屍體中找出證據來破案。（《沉默的證人》劇照）

要為死者伸冤

台灣有名法醫高大成執業超過30年經驗老到，解剖超過上千具遺體，不過他在執業多年中碰到過不少靈異事件，不時都會有受害者「找上門」且會報夢求助。他曾在台灣綜藝節目《震震有詞》上分享自己工作時遇上的靈異事件，笑指雖然自己都會怕，不過更重要的是為死者伸冤！

首次夜半被鬼壓：我有事找你

在高大成入行首次碰上的靈異事件，是死者直接「找上門」。死者的丈夫是一名律師，他為了騙取巨額保險金，落毒將妻子毒死，後來報案後表示︰「老婆一向食嘢都好快，酒後食水餃唔小心哽死」為由，要求法醫寫下「意外死亡」，以便獲得賠償。

高大成明明屋企沒有裝冷氣機，但因為正值7月又有「委託人」上門拜訪，他笑言以為自己沒有關好雪櫃門。（《震震有詞》截圖）

「我有事找你」

雖然高大成堅持要解剖驗清楚，不過加害者表示不希望老婆死第二次，堅決拒絕。當晚，高大成晚飯後返回住所，倒頭大睡。當時正值農曆7月，在凌晨3點多他突然覺得有點寒意，但他的家並沒有裝冷氣機，而且身體也動彈不得，其後聽到鐵門打開的聲音，一名婦人突然出現更走到他睡房中，他一直想起身可就是不能動，而婦人走到他床邊站了差不多30秒，最後更壓着他，兩人互望一會，高大成指自己幾乎沒法抖氣，同時間聽到婦人說：「我有事找你。」

然後高大成用力往上動，婦人便隨之消失。隔日他收到警方提供相當的命案資料時，驚見檔案照片中人正是前一晚見到的婦人，令他感到非常驚嚇且怪異，後來在解剖時發現，婦人是被毒死而非哽死，其丈夫最後只好承認下毒殺妻。

高大成指該名神棍騙財不成，一怒之下勒死千金小姐。（《震震有詞》截圖）

神棍騙財不成 勒死千金小姐

其後高大成再有分享另一受害人找上門的經歷，他指一名神棍找到一家大屋，看起來十分有錢，於是就自設一個掘金局，買了5條金條半夜偷藏在其家的噴水池旁。事後就以化緣為名，詐騙大指噴水池的方位金光燦燦，衝進去挖出5條金條。希望以此拐騙屋主千金小姐，拿出將近一千萬台幣（約二百五十萬港元）來種金。但兩人後來在住所發生爭執，男的直接勒死女方，更將她扮成上吊自殺假象。

+ 4 + 3 + 2

當晚高大成又是跟朋友聚會後，凌晨兩點半返家，回到家門時發現門口有名長頭髮女生正站着，而且一句說話都沒有講過，手正拿着鎖匙的高大成發現鎖匙不見了，在搜尋期間該女生便消失了，當時還不覺有異，將門鎖起抱頭便睡。

隔天返工，收到警方傳來的照片，看到相中女生穿着的連身裙，正是前一晚站在他家門口那位女生。最終在解剖的過程發現是他殺，血液的安眠藥濃度更非常高，而且勒痕不止一條，證明有掙扎過的痕跡，最關鍵是在女生房中的椅子上，找到神棍的指紋，得以成功破案！

雖然事件有著不能解釋的疑問，不過作為專業的法醫，高大成都未能一一解說。