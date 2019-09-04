高志森呼籲取消記協權力　貼出《曱甴大戰》海報嘲諷示威者

踏入9月開學日不少大、中學生紛紛響應罷課行動，近日香港各區仍有不同的示威活動。數月來，記者一直站在警察和示威者之間，報道事實真相，有時更會受到推撞、指罵和誤傷。 不過昨晚，導演高志森便在Facebook出貼文，呼籲萬人投書「強烈要求取消香港記者協會的權力」，直指記者報道偏頗，更籲效法歐美做法，記者證應由警方發出。

香港導演高志森呼籲萬人投書，要求取消香港記者協會權力。（高志森Facebook截圖）

昨晚（3日）香港導演高志森在個人Facebook上呼籲萬人投書「強烈要求取消香港記者協會的權力」，他寫下三大要點，包括「我們強烈要求取消香港記者協會的權力，取消現有之記者證，烈要求在香港的記者證需要由香港警務署發出，配合現時歐美的做法。」

據知，高志森其實擁有香港永久居民身份外，更擁有美國護照，不過於2011年自稱早在1998已經將美國護照撕爛。（高志森Facebook圖片）

他更寫下「從近月多次的新聞影片可以清楚見到，許多記者都在從旁不停襲擊警方，阻撓警方執法，甚至是假記者證，甚至保護非法示威者！我們見到十分痛心，警察已經很辛苦！香港記者協會已經毫無公信力，實在不必要存在！請立即取消香港記者協會的權力，取消現有之記者證！我們強烈要求在香港的記者證需要由香港警務署發出！」

高志森用心製作「電影海報」。（高志森Facebook圖片）

高志森更非常用心，貼上一張「電影海報」配合貼文，題目為《曱甴大戰》（Roach War），再寫上「Roach VS Police，曱甴登陸香港，人類同怪獸嘅第一戰，2019.8.31上映」等字眼，配圖更以大型曱甴戴上黃頭盔，警察背面右手準備提槍準備大戰模樣。直至截稿前，暫未聯絡到高志森先生及記者主席楊建興，就此作出回應。