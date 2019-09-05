【Anna】俄羅斯超模薩莎露絲　腳傷棄跳芭蕾舞成功轉型做動作新星

法國動作電影《Anna》由法國大導演洛比桑（Luc Besson）自編自導，影壇新星俄羅斯超模薩莎露絲（Sasha Luss）擔正做女主角，電影背景回歸到1989年柏林圍牆倒下前，是一個關於美國、蘇聯、俄羅斯的間諜故事，薩莎露絲則是一名美貌女殺手，連場打戲不斷，對付目標從不手軟，更是洛比桑繼美娜祖華維茲（Milla Jovovich）、卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）以及施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）後，精心打造又一銀幕新女神！

俄羅斯超模薩莎露絲（Sasha Luss）在《Anna》中造型百變。（劇照）

夢想是跳芭蕾舞

《Anna》女主角薩莎露絲1992年出生，今年27歲，從小喜歡寫作、讀書和跳舞，更經常參加芭蕾舞比賽，可惜薩莎露因一次腳踝受傷，無法繼續跳芭蕾舞。不過就在13歲那年，媽媽帶她參觀一間模特兒經理人公司，因為長相出眾且身材高佻獲賞識，雙方爽快地簽約。從此薩莎露絲便投身模特兒行列，在多年來的走秀生涯中吸納不少粉絲。

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在CG特效包裝下，看不出薩莎露絲的美貌。（《星際特工：千星之城》劇照）

兩年前跟大導結緣

直到2017年，薩莎露絲遇上洛比桑，首次登上大銀幕，演出由大導執導的《星際特工：千星之城》，戲中更有丹德翰（Dane DeHaan）、卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）、Rihanna和吳亦凡等人，相信經過這一部戲後，讓洛比桑看中了這名俄羅斯超模，兩年後即刻擔正做女主角！

事實上在《星際特工：千星之城》，觀眾們很難發掘出這位驚世美女，事關她在戲中飾演一位盛產珍珠的星球王國上的公主。在CG特效的包裝下，極難看出她的真面貌，而在戲外薩莎露絲需穿上特殊服裝和在臉上加貼點點，以專業儀器來完成表情和動作捕捉，暫被遮擋外貌。不過今次在《Anna》中，薩莎露絲將會以真面貌以及百變的造型示人，在預告中已呈現出超有霸氣的女殺手形象，相信可吸納不少男女性粉絲！

薩莎露絲私下性格非常隨性，笑起來笑容很甜美。（薩莎露絲IG圖片）

一張相過萬like

而薩莎露絲作為一位超模，私下的衣着當然可觀性極高，她更時常會在個人Instagram分享照片，長腿、泳衣、劇照、活動照等等應有盡有，大派福利。當中一張泳衣照，薩莎露絲身穿比堅尼卻脫掉上衣，背向鏡頭，曬出極纖幼腰，足足吸來1萬個心心！似乎薩莎露絲都頗愛玩水上活動，泳衣照不時都會出現在她的IG上，而在2017年她上傳的一張4格拼圖泳衣照，薩莎露絲絲毫不怕他人眼光，公開分享她吸煙的照片，毫無明星架子。

薩莎露絲熱愛跟朋友到海邊玩。（薩莎露絲IG圖片）

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《Anna》預告