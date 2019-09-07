鄭秀文情緒失控喊唔停？導演嗌cut都冇用　Sammi：盡情哭

《花椒之味》集合香港天后鄭秀文、台灣人氣演員賴雅妍及大陸潛力新人李曉峰演出同父異母三姊妹，片中有一場三個素未謀面、自小分隔三地的姊妹，在父親去世後的喪禮上才首次相聚。讓這場喪禮戲，成為電影開頭的重頭戲，各自懷有複雜情緒。

鄭秀文、賴雅妍、李曉峰於一場「喪禮戲」哭不成聲。（《花椒之味》劇照）

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導演麥曦茵也特別安排了道教的儀式拍攝這場靈堂戲，她還邀請到去年金馬獎最佳男配角袁富華客串一角，讓這場戲的演出更為完整，麥曦茵表示這場戲在狹小的空間中，要調度三姊妹首度碰面的場面，拍攝時間也很緊迫，讓難度大增，也更考驗鄭秀文、賴雅妍及李曉峰的演技。其中一場重點戲，三姊妹碰面後，在火喪場分別以各自的用語，請爸爸記得收東西，代表和爸爸正式的分別，三姊妹情緒一發不可收拾。

她們回憶三人在現場導演都喊卡了，仍是一直哭不停，鄭秀文說：「其實導演喊卡了，但我們情緒依然收不住，三人就繼續擁成一團，盡情的哭出來。」導演表示三個角色之間有一種血緣的牽絆，即使當刻彼此是陌生的，但事實是大家也共同失去了一個親人，我們應該如何提供力量給彼此呢？就是她希望三位演員能夠在這場戲當中表現出來的感覺。

電影除了這三位演員之外，還有一位相當可愛的寶貝演員吳彥姝，她是大陸實力堅強的一級演員，近年接連在電影《北京遇上西雅圖之不二情書》及《相愛相親》中有亮眼的演出，都曾獲得金馬獎最佳女配角的提名，實力廣受肯定。她在片中飾演三妹的外婆，在女兒為追求自己的幸福而拋下外孫女，她便獨自照顧外孫女，直到她身體出狀況，又擔心自己拖累了小孩，角色非常吸睛，吳彥姝演來不慍不火，非常動人。

吳彥姝曾獲得金馬獎最佳女配角的提名。（《花椒之味》劇照）

吳彥姝私下個性溫暖開朗，在片場一眼就認出李曉峰就是飾演她孫女一角的演員，立刻拉近兩人的距離。李曉峰表示吳彥姝身上有一種魔力，跟她對戲的時候，一看到她的眼睛，自己的心也就融化了。在片場李曉峰經常也忍不住想親吳彥姝，這位婆婆實在太可愛。

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