【花椒之味影評】吃與愛本是同根生？鄭秀文從「麻辣」重新學會愛

一本書最好的結局往往不在作者手裡，而是在讀者心中，每個人都有自己嚮往的一個結局。 張小嫻在〈我的愛如此麻辣〉的後記如此寫著。

華人喜歡吃飯，也發明了火鍋，張愛玲就是這樣一個吃貨，文字寫盡美食，更特別撰文〈談吃與畫餅充飢〉讚賞食物的美好，也提及了火鍋。吃與愛，本屬於同一件事。

亞洲民族內斂含蓄，約暗戀的女孩子時會說一起吃飯，朋友間若有小聚也是一起吃飯，爸爸媽媽好久不見子女想要見上一面也是說一起吃飯。這構築了《花椒之味》的清晰樣貌，張小嫻早在原作《我的愛如此麻辣》套用大陸、香港以及台灣等三地的不同女兒，因為父親的葬禮首次相遇，面對另兩個從未相識卻有同樣血脈的女孩，一聲姊姊或是妹妹都顯得生疏。

《花椒之味》改編自張小嫻小說《我的愛如此麻辣》。（《花椒之味》劇照）

爸爸應該是什麼樣的人呢？或許皮膚黝黑，眼角邊滿布皺紋，駝著背，總是流著很多汗，身上那一件佈滿火鍋醬漬的橘色外套，舊舊的，怎麼也不肯換掉。跟所有中年男子一樣平凡，但他是我爸爸。

不管他選擇了什麼，他都是傷害了我們。

與其說《花椒之味》是華人版的《海街日記》，倒不如說是更細膩溫婉的親情版《三個女人的故事》，來自中港台三地，我們溯著同樣的過往，對於父親有著模糊的記憶，這麼多年以來，還是好想問，他到底愛不愛我呢？

《花椒之味》透過吃，還是以麻辣火鍋為題材，電影的韻味十足，細火慢熬，看似又辣又麻，不品嘗的話又如何知悉其味，如樹（鄭秀文飾）、如枝（賴雅妍飾）以及如果（李曉峰飾）不也是這樣相遇相識，初始還有些針鋒相對，父親應該是比較愛我的吧，即便這麼多年以來，還是好想要問這個問題，父親怯弱且多情，什麼都不肯放下，想要去愛，卻又怕受傷害。

《花椒之味》是更細膩溫婉的親情版《三個女人的故事》。（《花椒之味》劇照）

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於是電影在一次又一次的衝突與和解中，帶領我們了解這3個女子，如樹是旅行社業務，想要旅行，卻覺得要先學會開車所以裹足不前；如枝喜歡打撞球，貫徹職業選手這一條路，也是因為爸爸的一句鼓勵；如果陪伴著婆婆，悉心呵護，卻總是起衝突，她反而能與直播間前的網友們互動良好。《花椒之味》就這樣成為了3個社會女子的浮世繪，生活再怎麼苦，但只要能夠一起嚼著辛辣的花椒，就好像不那麼痛了。

吃辣，就是用一種痛，掩飾另一種痛。

鄭秀文於《花椒之味》的一場喪禮戲崩潰爆喊。（《花椒之味》劇照）

明明沒想過以後，所以3個女人的名字中間都有個「如」，假設語氣，如果我能夠去旅行，如果我能在比賽中拿下冠軍，如果我能決定去相親找個伴，感人的是電影並不願給答案，3名女子的事業與愛情都沒有成樹張枝結果，但她們還是她們，只是更知道怎麼去愛而已。突然也知道火鍋的箇中滋味了，麻辣兩字，都是人生的味道，喝下一口湯頭，變得詞不達意，一邊委屈我的舌頭了，但看到圍成一桌的親愛家人，卻又願意繼續吃下去。

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】