奇案似足《孤疑》劇情　養母被控棄養真相係養女患侏儒症扮女孩？

「我又諗起你老婆喇！」，相信大家對這句經典對白都不會感到陌生，而這句對白就是來自十年前上映的《殺人犯》。除了港產片《殺人犯》外，荷里活電影《孤疑》（Orphan）的故事同樣讓人毛骨悚然。當大家以為上述故事全屬虛構時，沒想到，在美國竟然會有相同的事發生。

當年譚真一（左）在《殺人犯》飾演患有不老症的仔仔。（《殺人犯》劇照）

在《殺人犯》中，電影講述由郭富城飾演的重案組總督察凌光偵查一宗命案時，竟發現所有證據都指向他。沒想到，兇手最後是他領養的孤兒。原來這位孤兒患有不老症，雖然外表十足小孩一樣，但心智上其實是一位成年人；而在《孤疑》中，Coleman夫婦以為領養了9歲的俄羅斯小女孩時，事實上，她竟然是一個33歲的愛沙尼亞成年女人。

《孤疑》中的9歲養女Esther，原來是33歲的愛沙尼亞成年女人。（《孤疑》劇照）

美國發生《孤疑》、《殺人犯》同類恐怖事件？

美國著名育兒專家Kristine Barnett及其前夫Michael Barnett上周被落案起訴遺棄當時只有9歲的養女。兩人曾上節目《六十分鐘時事雜誌》（60 Minutes）探討如何照顧其自閉症的兒子Jacob，如今他是一名物理學天才。然而，Kristine Barnett一直辯稱，這位小女孩根本已經是成年女子。在他們棄養她時，她已經是22歲。Kristine Barnett續指出，這養女患有精神錯亂，而且是一名患上侏儒症的成年女子，故能讓她假扮成小女孩。近日Kristine Barnett接受英國《每日郵報》（Daily Mail）訪問時，再次否認棄養，並指出她及Michael Barnett才是受害人，並表示這位所謂的小女孩是騙子。

這張相是Natalia Grace在2010年5月時拍攝的，究竟當時她幾多歲呢？（Kristine Barnett Facebook 圖片）

Natalia Grace計劃謀害Michael Barnett及Kristine Barnett？

事源是Michael Barnett及Kristine Barnett夫婦兩人在2010年收養了一名來自烏克蘭的女子Natalia Grace，而當時領養文件稱Natalia Grace是6歲。然而在領養後這一年內，Kristine Barnett屢次遇到不尋常的事。據Kristine Barnett表示，Natalia Grace曾宣稱要殺死她們，如曾試圖將她推到電圍欄上，又曾把漂白劑倒入她的咖啡內「我看到她在我的咖啡放入化學物、漂白劑，清潔劑之類的東西，我問她，你在做什麼？而她說我想毒死你。」Kristine Barnett續指出，她在深夜時總會站在我們面前，讓你無法入睡。我們必須把所有尖銳的物體收起。

Kristine Barnett及Michael Barnett當年齊齊上《六十分鐘時事雜誌》，Natalia Grace當時都有在場，在Kristine Barnett右面。（《六十分鐘時事雜誌》網上擷圖）

Kristine Barnett認為Natalia Grace是個成年女人，並解釋指「她有月經，有成年人的牙齒，只是她從來沒有長高過。所有醫生都證實她患有嚴重的心理疾病，而這病徵只會在成年人體內出現。」她續指出，「有次我幫她洗澡，發現她的陰毛齊全。我當時好驚訝，皆因我剛被告知她只有六歲，很明顯她不是六歲。」

Kristine Barnett及其前夫Michael Barnett上周被落案起訴遺棄當時9歲的養女。（Tippecanoe County Sheriff’s Office 圖片）

醫學報告曾證實Natalia Grace在2010年時實際年齡最少14歲以上

最可怕的是，還揚言要在兩人睡著時殺死他們。夫婦二人急忙尋求專家協助，專家當時曾為Natalia Grace進行骨密度測試，證實她實際年齡最少14歲以上。於是她們向法院要求更改其她出生日期。在2012年，印第安納波利斯的馬里恩縣高等法院根據醫學報告，監定Natalia Grace的出生年份為1989年。之後兩人在2013年離開位於印第安纳州的住所，前往加拿大展開新生活。在離開前，兩人還幫Natalia Grace租了房屋，並預付一年租金。

Kristine Barnett指Natalia Grace是個成年女人，而且發現她六歲時已有完整陰毛。（Kristine Barnett Facebook 圖片）

當以為惡夢結束時，英國《每日郵報》向外披露一份關於Natalia Grace全新報告，指出醫學專家在2010年6月時對Natalia Grace進行骨密度測試，得出的結論是她只有8歲。於是，蒂珀卡努縣警察部門即時控告Michael Barnett及Kristine Barnett二人棄養。雖然Kristine Barnett的前夫Michael Barnett也曾在審訊中坦承養女的確是未成年，不過目前兩人的律師仍然堅持無罪，目前兩人獲准保釋。Kristine Barnett說：「媒體把我塑造成一個虐待兒童的人，但這裡沒有兒童。」暫時案件仍在審理中，但劇情卻同《孤疑》及《殺人犯》同出一轍。