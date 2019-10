何超儀新戲做金球獎影帝做舊情人　孖老公陳子聰劍指康城？

賭王愛女何超儀將與金球獎影帝Jonathan Rhys Meyers攜手主演史詩鉅片《拉者》(暫譯),她在片中飾演新加坡華僑軍閥領袖,同時演出Jonathan的前女友,兩人藕斷絲連的關係讓她十分興奮,等不及想挑戰新角色。

何超儀曾憑《紫雨風暴》恐怖份子一角獲金馬獎最佳女配角提名,久未演出「惡女」的她,笑稱今次自己可以將惡女的霸氣本色演繹到位。何超儀談到能與男主角Jonathan一同演出深感榮幸;因為她曾在1998年電影《紫醉金迷》(Velvet Goldmine)中睇過對方的演出,Jonathan的精湛演技讓她相當推崇與尊敬,這次能與偶像一同演出同部作品倍感榮幸。

何超儀從影二十多年間曾演出不少極具挑戰性的角色 ▼

+ 5 + 4 + 3

兩人在戲中雖為前任情人關係,但何超儀笑稱:「大家放心只會有內心戲不會有激情戲。」但是兩人之間關係若有似無的壓力更需揣摩。而丈夫陳子聰也擔起該片監製,夫妻倆聯手出擊,盼在荷李活闖出一片天。

電影由曾跟麥當娜(Madonna)及Justin Timberlake等樂壇天王天后級人馬合作的著名MV導演Michael Haussman執導並於9月底開鏡,定於馬來西亞砂拉越拍攝,真實還原戶外外景。攝製隊重建了James Brooke爵士的大宅、皇宮和接待廳等,更在砂拉越森林中建造一整條村落,並將其中一半再燒毀,營造成被海盜破壞的景象,場景相當考究與費心。

何超儀勁欣賞Jonathan Rhys Meyers在1998年電影《紫醉金迷》中的演出(《紫醉金迷》劇照)

電影根據真人真事、改編自英國著作《Lord Jim》及《The Man who would be King》,以19世紀中期的馬來西亞婆羅洲為背景,圍繞英國探險家James Brooke爵士成為當地首位白人拉者(拉者為地方領袖、統治者之意)的真人真事傳奇故事。該片預計明年前進法國康城影展。

延伸閱讀:

五月天為了她 竟到飯店堵歌王

曾志偉媳婦拍新片挑戰性侵 被上司硬上爆哭

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】