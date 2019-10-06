《JOKER小丑》影評：反派是如何煉成的？沒有蝙蝠俠的小丑前傳

第一次在戲院接觸的漫畫人物電影，是從添布頓（Tim Burton）於1989年執導的《蝙蝠俠》開始，電影充滿了黑色沉實的調子，切合故事中不同角色的神髓。當然，《蝙》片中的奸角亦十分突出好看，「小丑」便是系列的經典奸角，不論是積尼高遜（Jack Nicholson），還是希夫烈達（Heath Ledger），他們均能夠將角色演得維肖維妙，印象難忘。如今這位經典奸角終於拍成電影作品，由Todd Philips執導，華堅馮力士（Joaquin Phoenix）接棒演出，他能超越過往的小丑嗎？《小丑》（Joker）陰沉的環境下，盡現人物的悲慘與醜惡的人生，編劇、導演與演員的表現俱佳，寫下DC人物系列的電影新一頁。

《小》片故事講述與母親相依為命的Arther，性格孤僻，經常被人欺負，一直活在冷漠與悲慘的社會邊緣裡。他經常以小丑的造型在不同的地方當表演的工作，希望可以成為一位笑匠，可是因他未能被人認同與接受，令他生活感到無助，心理上亦感自卑。後來，更因一次的意外，Arthur走上了一段不歸之路，勾起了他內心的邪惡之念，漸漸走上了「小丑」的邪惡之路…

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「小丑」可以說是在DC系列角色中，最具性格層次的一位，從第一集《蝙》片就已經出現的小丑，積尼高遜已經展現出小丑笑容背後的邪惡之念。相隔29年，基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《蝙蝠俠 — 黑夜之神》（The Dark Knight）再次加入小丑角色，由希夫烈達演出的小丑更能突顯出角色的孤獨與冷酷無情的神髓；於《自殺特攻：超能暴隊》中演出小丑的謝拉力圖（Jared Leto）… 這位大概不用多提吧，基本上是演得不好，甚至是不突出。然而，從這三部電影中，其實也並沒有特別提及小丑的背景，只是在劇情片主要描寫他的犯罪心理，多於人物本身，所以就算是小丑在該兩作品中的性格層次鮮明，對於他的背景，仍是比較含糊的。

《小》片則是以Arther成為「小丑」前的故事成為整部作品的主軸，從他的個人性格與生活環境，與母親之間的感情，營造出他的孤獨自卑的心境。電影的第一個鏡頭，輕微的光線對焦着Arther，小丑的身份隨即出現，刻下就代表著「小丑」這身份對於Arther的重要性；同一時間，收音機裡正在廣播着葛咸市的新聞，言下之意，我們正在觀看的，正是《蝙》片的故事發生地點 — 葛咸城，那時心裡一想… 蝙蝠俠會出現嗎？刻下再想… 這個重要嗎？根本這就是小丑的個人故事，其他角色都不再重要。

故事一部份側重於Arther與母親之間的感情（《JOKER小丑》劇照）

接着，故事便側重於Arther與母親之間的感情。Arther本性善良，一直希望可以成為笑匠，為人帶來歡樂，可是卻成為了別人欺負的對象。小丑的形象從歡樂漸漸走進陰霾，Arther亦明白到自己在社會的位置不受尊重，若然站在人們的後面，結果只是末路一條。Arther決定走在前方，要讓人知道「小丑」的真正一面。

前段所述，Arther為了成為笑匠，為觀眾帶給歡笑才會當成小丑，縱使他經常以笑臉迎人，可是他的背景十分悲慘，他化身成小丑，可以掩蓋他的傷痛，因為他患上的疾病而經常會不隨意地大笑，言下之意，他的笑聲並不是出自他的真心，陰沉的笑臉亦成為了小丑的特徵。

Arther化身成小丑，可以掩蓋著他的傷痛，因為他患上的疾病而經常會不隨意地大笑，言下之意，他的笑聲並不是出自他的真心，陰沉的笑臉亦成為了小丑的特徵。（《JOKER 小丑》劇照）

《小》片的劇本由導演Todd Philips與《擊情手足》（The Fighter）編劇Scott Silver合編，無可否認，這份劇本十分厲害，整體的結構工整流暢，細膩地描寫出小丑的性格和他的心境轉變，當中有數個轉折的情節亦處理得十分精準，層層推進的故事舖陳，劇力迫人，張力十足。

電影以不少的篇幅描寫Arther的複雜心境，他既要面對生活的困難，同時要照顧病重的母親，亦存在對自己身份的懷疑。電影並沒有很大量的動作場面（甚至是沒有），電影就單憑劇情的舖排，展現一幕幕的驚悚的場面，不寒而慄的氣氛和無形的壓迫感隨即湧現，小丑的「快樂」與「邪惡」衝突因而產生。

電影中有不少的情節都是令人留下十分深刻的印象，當中的一場是在預告中已經曝光，就是講小丑在樓梯上跳舞的一場。當然，單憑預告片並看不到什麼的震撼，但是當配合了電影的節奏和配樂，加上劇情的發展下，這場戲就更顯得強烈的震撼感。另外，其中具有震撼力的一場，大概是小丑在清談節目中跟Murray Franklin對談的一場戲，短短十多分鐘的電影情節，營造出電影的高潮，展現出一份令人喘不過氣來的感覺。

電影中有不少的情節都是令人留下十分深刻的印象，當中的一場必定是在預告中已經曝光，講述小丑在樓梯上跳舞的一場。（《JOKER 小丑》劇照）

曾經執導過三集《醉爆伴郎團》（The Hangover）的Todd Phillips，首次執導以漫畫人物為題材的電影，無疑是一次很特別的嘗試，過往他執導的電影都是喜劇為主，比較少有執導一部似是《小》片這種題材與格局的電影。無疑，此片亦肯定Todd Philips執導的電影中，最具水準與精彩的一部電影，執導技巧純熟，沉抑緩慢的節奏，展現出劇情的壓迫感，觀看時也會深深的感受到小丑心裡的抑壓。

導演Todd Philips過往執導的電影都是喜劇為主，比較少有執導一部似是《小》片這種題材與格局的電影。（《醉後大丈夫》劇照）

《小》片可以說是華堅馮力士的個人發揮之作，他從頭到尾的演出收放自如，小丑內心的情緒，善與惡之間的矛盾，把這份心理的衝突，加上他在片中有不少以肢體的演出，把小丑這角色演得入木三分，發揮得淋漓盡致，對於華堅馮力士來說，亦是一次很精彩奪目的演出。

在電影後段才出現，飾演Murray Franklin的羅拔迪尼路（Robert De Niro），他的演技當然無庸置疑，而他在片中所演出的清談節目主持人角色Murray Franklin，其實是向他曾經於馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導的《喜劇之王》（The King of Comedy）中演出角色Rupert Pupkin致敬，這個呼應的設計又頗有趣的。華堅馮力士與羅拔迪尼路的這一場對手戲，好看之餘，更帶起了整部作品的高潮，兩者的演出游刃有餘，擦出十分強烈的火花。

當電影出現「The End」的一刻，筆者就自然地拍起手來。沒錯，《小》片是一部令人期待，觀畢後亦十分滿足的一部電影，這並不是一部很主流的電影，看起來更有一點的非主流的格局，風格獨特，劇情完整順暢，把人物的性格刻畫十分細膩。觀看電影的過程裡，看到片中所發生的事情，倒是寫實，無時無刻把電影與真實兩個世界結合，呈現出恐懼的氛圍，難免會有點坐立不安，這亦成為了《小》片的成功之處。

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