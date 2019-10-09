【JOKER小丑】經典彩蛋、寫實暗黑、神級男主　熱捧小丑的3個理由

《Joker小丑》自上映以來創下極佳票房與評價，全球首周票房突破2.34億，電影引起全球網友激烈討論。有網友總結出《Joker小丑》三大看點，分別是致敬原作漫畫、負面黑暗的劇情以及男主角華堅馮力士（Joaquin Phoenix）的驚人神演技，都是該片引爆熱門話題的原因。

《Joker小丑》改編自DC漫畫的經典反派小丑，重新講述這名可怕反派是如何誕生的。雖然電影故事與現今的DC電影宇宙並無關聯，不過蝙蝠俠系列的影迷也能在其中找到許多彩蛋，包括葛咸城的阿卡漢精神病院（Arkham Asylum）、韋恩企業（Wayne Enterprise）以及小丑經典紫色西裝等招牌符號，都會讓漫畫迷直呼驚喜。

《Joker小丑》是獨立於DC超級英雄之外的故事，風格黑暗暴力，深刻剖析社會底層階級遭受歧視之後，對有權有勢的富人們做出血腥殘忍的反擊（《Joker小丑》劇照）

其次，《Joker小丑》是獨立於DC超級英雄之外的故事，風格黑暗暴力，深刻剖析社會底層階級遭受歧視之後，對有權有勢的富人們做出血腥殘忍的反擊，戲中也直擊這座城市私底下的犯罪猖獗以及冷漠人群，讓觀眾可以對號入座，一覽我們現今資本社會的醜惡面貌。

在《Joker小丑》入面，華堅馮力士就以一場即興舞蹈，拆解小丑成魔之路。（《Joker小丑》劇照）

第三，男主角華堅馮力士早年曾以《帝國驕雄》（Gladiator）、《為你鍾情》（Walk the Line）等片入圍奧斯卡演技獎項，這次他為了詮釋小丑，不惜以每天只吃一個蘋果的不健康減重方式，減了將近24公斤，進入完全精神崩潰的入魔表演，不讓曾演過小丑的積尼高遜（Jack Nicholson）、希夫烈達（Heath Ledger）專美於前，導演更讓華堅馮力士的動作戲、舞蹈戲都盡量即興發揮，讓他時時刻刻牽動着觀眾的情緒，他也因此睇好成為明年奧斯卡影帝的候選人之一。

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