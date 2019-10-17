由電車男到全裸監督　山田孝之憑咩再彈起？　自傳紀錄片全解密

日本影壇奇才山田孝之近來因Netflix網劇《全裸監督》再創演藝高峰。事實上，不斷求新求變的他，不僅在演員路上以不同形象活躍着，還身兼製作人、歌手、作家、公司營運者…等各種身份，一切的轉變就在他30歲那年：

我給自己估算的生命是60年，現在都過去一半了，想想剩下一半的生命，我覺得自己能做的事情很少，如果再不付諸行動，到死都無法實現。 山田孝之

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山田孝之認為，「我只會當演員、只會演戲」這種話，實在很無趣，他應該還可以做更多的事情，討厭貶低自己的可能性，因為「一輩子只做同樣的事太無聊了…」所以決定在30歲給自己更多的挑戰，包括成立了自己的公司me&star，和赤西仁組樂團JINTAKA，並發行限定單曲「Choo Choo SHITAIN」、出版自傳書《實錄山田》、首度於電影《日與夜》挑戰擔任製作人、編劇，現年的他35歲，而這五年間蛻變的全紀錄，皆收錄在《山田孝之的痛苦與榮耀》（Takayuki Yamada Documentary: No Pain, No Gain ），電影即將於11月8日在台灣上映。

他在23歲時，剛主演完電影「電車男」以及獲得日劇學院賞最佳男主角，演藝生涯如日中天，卻被報社爆料有一名私生子，震驚當時保守的日本演藝界，「那是非常糟糕的時期，還因此得了憂鬱症。」（《電車男》劇照）

山田孝之雖然在社交媒體上頗為活躍，但其實他為人低調，還有一點陌生人恐懼症。他在紀錄片中一席和演員安藤政信的交心談話，也格外動人。他在23歲時，剛主演完電影《電車男》及演出電視劇《白夜行》獲得日劇學院賞最佳男主角，演藝生涯如日中天，卻被報社爆料有一名私生子，震驚當時保守的日本演藝界，「那是非常糟糕的時期，還因此得了憂鬱症。」

當時所有不堪的批評都朝他而去，於是開始有些拒絕和人接觸。雖然他還是很喜歡演戲，但在人前他的壓力會不斷的累積，可是表演當下又有解放壓力的感覺。他表示：「我當下也不知道該如何是好，總算是堅持下來了。」他就這樣在內疚的狀態下過了很多年，直到後來與圈外女友結婚生子，他才有「我必須要活下來養育他們」的堅定想法：「我要活下來，我要享受人生，我該怎麼做？我不能像之前那樣封閉自己，要見更多的人，珍惜每一次的相遇，我要挑戰更多有趣的新事物。」那一年，他差不多要邁入而立之年，就是一念的轉變，有了現在全新的山田孝之。

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紀錄片《山田孝之的痛苦與榮耀》從山田孝之30歲時開始，花費五年共2045天的時間跟拍，前後歷經許多大家熟知的作品，包含電視劇《吸血大耳窿》系列、《勇者義彥》系列及《全裸監督》等拍攝花絮、為了求好心切錄歌到半夜的拼勁揭秘，以及他從演員轉作製作人所面對的困境與低潮，透過影像紀錄，觀眾得以近距離感受山田孝之的獨特魅力，一窺看似難以捉摸的他，最真實而坦率的一面。

《山田孝之的痛苦與榮耀》（《山田孝之的痛苦與榮耀》宣傳海報）

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