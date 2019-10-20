【蜘蛛俠3】湯荷蘭新戰衣一早曝光？　棄用傳統藍紅色睇落勁暗黑

Marvel Studios電影《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）由湯賀蘭（Tom Holland）主演，電影除了完美承接《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）之外，今日又爆出內藏一個小秘密！

湯賀蘭在Happy的飛機自製戰衣一幕，令人即時諗起羅拔唐尼。（《蜘蛛俠︰決戰千里》劇照）

轉晒變暗黑版

影迷們還記得湯賀蘭在Happy的飛機上，自製戰衣一幕嗎？他點擊系統開始尋找自己想要的戰衣，當時熒幕彈出了5套戰衣供他選擇，從左至右大多都是大家看起來都很熟悉的蜘蛛俠戰衣，當中有蜘蛛腳要叉電的一套最為吸引，但其實仔細看的話，會發現有一套戰衣其實從來都未見過。

該款戰衣一改以往紅藍配色，變成了黑底藍色紅線，有點似「夜猴」裝，不過比起以往的戰衣更帶點黑暗。

湯賀蘭勁專心整自己套戰衣。（影片截圖）

目前最右的戰衣暫時仍未出現。（網上圖片）

已經關《復仇者聯盟5》事

據知MCU第5階段將會在2024年才會完結，湯賀蘭的《蜘蛛俠3》將會在2021上映，此外他還會演出多一套跟MCU有關的電影。

早前外媒《Hiptoro》已預測下一部《復仇者聯盟》系列，故事主軸很有可能是導演羅素兄弟感興趣的題材「Secret Wars」，當中「Secret Invasion」正是其中一個熱選，隨後更會引發出「Dark Reign」和「The Siege」等大事，全都跟Skrull族人有關。而且在《蜘蛛俠：決戰千里》的彩蛋中揭示了神盾局（S.H.I.E.L.D.）局長Nick Fury和Maria Hill都是由Skrull扮的，所以湯賀蘭在機製作戰衣時，最右一套大家都沒有見過的戰衣不排除會出現在《蜘蛛俠3》或是下一個《復仇者聯盟》系列當中。

重溫蜘蛛俠經典戰衣