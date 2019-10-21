【雙子殺手】Will Smith訪上海返老頑童　學足三樣中國手藝勁興奮

51歲的荷里活影星韋史密夫（Will Smith）為了宣傳由李安執導的電影《雙子殺手》特意開辦了個人微博，日前更隨宣傳隊伍到訪上海出席當地的記者會，為展現自己親民和友善的一面，Will Smith更特意學了幾句中文，例如「我愛上海」、「你好」等等，更將學習過程拍片放上個人微博，不少網友都被他趣怪的中文口音逗得哈哈大笑。

其實佢都算講得幾標準㗎喇！（Will Smith微博）

仲學埋畀心心添！幾鬼馬！（Will Smith微博）

拜師學藝

為更了解中國文化，Will Smith今次到訪上海更特意安排了三堂中國文化才藝課堂，分別學習了太極、書法、包餃子三種極富中國色彩的技藝。雖然Will Smith一向有拍開動作電影，但猜不到出名慢的太極卻考起他，尤其是練習紮馬的時候，Will Smith多次支撐不住。不過他卻在書法一課上爭回自信，經老師指導後，Will Smith將自己的中文譯名「威爾」寫得剛勁有力，更獲老師大讚寫得似模似樣。而到包小籠包的時候，Will Smith更即時發揮個人創意，將五隻餃子捲在一起變成一朵「玫瑰餃」，Will Smith果然夠晒鬼馬！

睇吓Will Smith學成點：