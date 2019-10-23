【復仇者聯盟4】施嘉莉親證黑寡婦命運　「XX絕對是肯定了！」

MCU明年第一擊為4月尾上映的《黑寡婦》（Black Widow），講述在《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）與《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）之間發生的事。 雖然黑寡婦在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: E ndgame）已壯烈犧牲，但仍有不少影迷相信這位女英雄仍然有機會翻生，最近施嘉莉祖漢遜（Scarlett Johansson）宣傳新片時親自解答這個疑團。

黑寡婦在《復仇者4》壯烈犧牲，傷透粉絲的心。（電影截圖）

施嘉莉祖安遜日前宣傳新片《Jojo Rabbit》時，被問到對於「黑寡婦」在MCU並未死亡的說法，她給出令粉絲絕望的答案：「坦白講，它給予一個我所需要的終結，因為最後一部（《復仇者4》）中，在情感上以及字面上，我已被消滅了…沒有幾件事是確定的，但死亡絕對是肯定了。雖然觀眾並不相信並說服我，我的角色其實未死，有可能在某個平衡宇宙中存在，但不是的，死亡就是終結。」

重溫黑寡婦在《復仇者4》傷感場面

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影迷之所以仍抱有希望，是因為素兒莎丹娜（Zoe Saldana）飾演的「嘉魔娜」（Gamora）在《復仇者3》中跟黑寡婦以同一方式死亡，但前者在《復仇者4》成功翻生，仲有望繼續主演《銀河守護隊3》。然而現於MCU生存的嘉魔娜是穿越時空而來，未經歷過滅世、也沒有參與過其他在MCU發生過的事件，跟黑寡婦的犧牲完全不同。雖然Marvel Studios絕對可以用不同方法令黑寡婦復活，可是Pharse 4將有大量新角色出現，在短時間內召回已送走的舊人來分薄觀眾注意力，並非一個明智決定。