【蟻俠】原裝Figure醜到冇朋友　Paul Rudd勁嫌棄：似中咗風

MCU電影大受歡迎，相關的周邊商品亦成為影迷的收藏目標，當中以各大角色的Figure最為搶手。近日飾演「蟻俠」（Ant-Man）的保羅活特（Paul Rudd）上節目，狠批照住其外貌所製的蟻俠Figure醜到冇朋友，似足某個身體器官咁話。

主持人一拎個公仔出嚟，Paul Rudd已經皺晒眉頭。（影片截圖）

保羅活特日前上美國名嘴Conan O'Brien的節目受訪，期間主持人拿出一個蟻俠Figure，恥笑它製作不精良，尤其齜牙咧嘴的表情最為可笑，似足中風或面部麻痺病人。保羅看見這個Figure時亦皺晒眉頭，笑言它更像蟻俠的下體：「當我看到它時，我就笑到收唔到聲，因為竟然係由某人設計，專登花時間去雕刻它出來而令我大笑。」

點擊下圖睇吓個Figure有幾醜樣

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原來這位「罪魁禍首」正是玩具廠商孩子寶（Hasbro）的高級產品設計經理Dwight Stall，早於去年就有人問他設計這款蟻俠Figure的心得，他坦言其實幾輕鬆，因為保羅活特的五官夠特色：「某些演員比其他人更容易製成Figure，保羅活特擁有易於辨識的特徵，讓我們在雕刻程序中捕捉到他的招牌微笑」。不過保羅活特並不認為這個招牌微笑屬於他，而在節目上他更將Figure拋給現場觀眾以示不滿。