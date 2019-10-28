【喪屍樂園2．影評】人與屍有乜分別？　從抗戰活屍悟出生命價值

哪怕是最糟糕的世界，有了最愛的人，就是最美好的世界。《喪屍樂園》（Zombieland）讓現今美國社會的文青宅男、騙子酷妹、小孩以及頑固老牛仔齊聚一堂，原本皆是邊緣人，

《喪屍樂園》的真正精髓來自於Paul Wernick及Rhett Reese，兩人對於八九零年代流行文化的浸沐，一如《未來戰士》（The Terminator）系列、《捉鬼敢死隊》（Ghostbusters）以及貓王，用荒誕卻又調皮的方式融入這個活屍電影，但當有一天男孩女孩都要長大了，牛仔也要老了，遊戲仍能持續嗎？

《喪屍樂園：連環屍殺》於爛番茄網站獲得89%的觀眾評分。（網站截圖）

車子壞了就砸破車窗，荷槍發射子彈，跑去賣場挑選自己愛吃的東西，若是遇到倖存者，恭喜了，還可以交到新朋友。這麼可愛的角色們，壓根沒想到孤獨與死亡，彷彿在他們的生活裡面，維持一貫的樂觀才是正確，即便Wichita（愛瑪史東／Emma Stone飾演）、Little Rock（艾碧姬比絲蓮／Abigail Breslin飾演）口口聲聲說不想要接受愛，但她們也逐一為愛收服。

Tallahassee（活地夏里遜／Woody Harrelson飾演）不同於外表的粗獷，從上一集開始就喜歡小孩及小動物，這集當然也是一樣。宅男Columbus（謝西艾辛堡／Jesse Eisenberg飾演）更厲害了，十年過去，雖然還是個嘮叨笨拙的宅男，但還是一樣善良，更討人喜歡了。

（左起）艾碧姬比絲蓮、愛瑪史東、活地夏里遜、謝西艾辛堡。（《喪屍樂園：連環屍殺》劇照）

童話之後會踏入青春，我們在《喪屍樂園》裡面看見活屍世界觀的形成，4位主角彼此惺惺相惜，而後的《喪屍樂園：連環屍殺》則更往核心去探索「家人」的意義，再加上片頭的「白宮」意象，直接回歸美國最初始的美好民族熔爐價值，這不就是美國自始以來臻至化境的理想藍圖嗎？

只是從白宮出發，他們一路回歸通俗文化，前往貓王的故址，前往嬉皮的聚集地，正巧還名為巴比倫，讓人不由得想起兩河流域的古老傳說，孕育出源遠流長的歷史，更在這途中徹底歸順了自己之所要，像是親情，像是愛情。

不知不覺距離上集《喪屍樂園》已經10年。（《喪屍樂園》劇照）

+ 7 + 6 + 5

《喪屍樂園：連環屍殺》就是這麼可愛的電影，與前集相比更顯得陽光，4人不再刻意分裂彼此，經過這麼多年，相信彼此就是彼此的家人，有了自己的領地，也有了自己的目標，人類終於體會到自己與活屍的差別，我們很認真的活，甚至訂立了許多規則，活屍們就只想吃，渾渾噩噩。

所以你會在《喪屍樂園：連環屍殺》裡面的嬉皮以及通俗文化等意象，窺見導演及編劇對於八九零年代的懷念，與青春時期的我們相比，現今被平庸生活限制的人類，簡直就像是活屍，但沒有關係，我們可以從這部電影裡面趣味回顧，這十年來，你變得怎麼樣了呢？有沒有變得更好呢？

《喪屍樂園：連環屍殺》的主題竟然是「家人」，喪屍只是包裝。（《喪屍樂園：連環屍殺》劇照）

人只要努力對抗活屍，就有許多逆轉的機會，可以結婚，可以擁有小孩，可以做各種冒險，但失去了希望就會成為活屍，眨眼之間就糜爛度過餘生。這不是很可惜嗎？還好在相隔十年之後，仍有這麼勵志的《喪屍樂園：連環屍殺》陪伴我們。最後，大家都愛標梅利（Bill Murray），我也一樣，而且這回更愛了。

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】