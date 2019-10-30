犯罪現場影評：馮志強自編自導臻成熟　鸚鵡視點揭局中局夠創意

警匪題材在香港的電影一直佔有很重要的席位，當然，要在多部同類型的電影中突圍而出，確實不易。導演與編劇需要在電影上作出不同的編排，劇本的創意，才能夠突顯影片的可觀性與可取之處。曾執導電影《懸紅》（下稱《懸》）及為多部電影編劇的馮志強，第四部自編自導的作品，有別於過往作品的格局，以警匪懸疑的題材舖陳，執導了這部具有驚喜的作品。《犯罪現場》（下稱《犯》）精密細緻的劇本創作，層層推進的故事舖陳，展現出馮志強的成熟編導技巧。

《犯》片故事講述一名珠寶劫匪徐糠（吳浩康 飾）伏屍在一個空置的單位內，單位裡的所有贜物不翼而飛，他的死被懷疑是因為劫匪之間因分贜不均而被殺，而最大嫌疑的是首領汪新元（古天樂 飾），而他亦因為此事而一直在逃。警員葉守正（姜皓文 飾）一直想將汪新元 緝拿歸案，可是他的手下林法樑（林法樑 飾）經常撞板而影響查案的進度。一天，林法樑追查汪新元的行蹤之時，卻發現案中有案，而唯一目睹整個兇案的，就是在犯罪現場的一隻鸚鵡…

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+ 15 + 14 + 13

馮志強執導電影之前，曾為多部電影擔任編劇崗位，包括杜琪峰執導的《文雀》、羅永昌執導的《每當變幻時》與《報應》、周星馳執導的《少林足球》與《長江七號》等等。2012年，自編自導首部劇情長片，由杜汶澤與薛凱琪主演的《懸紅》片，翌年編導同樣由杜汶澤主演的《超級經理人》。接下來數年為周星馳執導的《西遊・降魔篇》與《美人魚》任編劇，直到2017年，馮志強自編自導作品《大樂師・為愛配樂》。

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+ 6 + 5 + 4

《犯》片是馮志強第四部自編自導的電影作品，電影的故事亦是由他本人於2008年創作的作品，從故事的氛圍與結構，不能否認的是，《犯》片是馮志強執導的電影中，風格最截然不同的一部作品，縱使電影的骨子裏，亦能夠看到一點他曾經編劇作品的影子，但是這次由他本人自編自導警匪的素材，可說是第一次的嘗試。

整部作品佈滿陰沉的氣氛，是馮志強過往執導的電影中較少有見到的電影格調，電影開始不久便帶出主題，鸚鵡的出現成為了整件兇案的主要「證人」，接着在故事裡的案件調查過程裏，卻引申不同的故事情節，營造出案中有案的故事格局。

電影開始不久便帶出電影的主題，鸚鵡的出現成為了整件兇案的主要「證人」，接著在故事裡的案件調查過程裏，卻引申著不同的故事情節，營造著案中有案的故事格局。（《犯罪現場》劇照）

電影的劇本十分扎實，起承轉合的故事結構，完整流暢的演繹，劇情描寫得精密細緻，創意性與戲劇性十足，故事的推進發展，呈現電影的張力，以明快緊湊的節奏，推敲出誰是真兇。劇情透過不同的視點角度（包括人物與鸚鵡），一直追查誰是真兇，局中局的處理，為整個觀影的過程帶來多一點的趣味。縱使《犯》片是一部以警匪懸疑包裝的電影，表面是跟馮志強過往作品的風格不同，但是骨子裏亦包含幽默風趣與愛情支線，其實跟他的前作亦一脈相承。

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無論是編劇與導演的技巧，馮志強整體的表現明顯有很大的進步，尤其是在電影的節奏掌握，增添了電影的可觀性，加上這類故事的題材，人物之間的描寫，能夠讓他有更多的發揮空間。片中不得不讚的是美術的設計，馮志強與陳七再次合作，彼此之間已見合作的火花，極具心思的設定，突顯出電影的特色。

+ 5 + 4 + 3

電影中的多位演員均為稱職，古天樂近年可謂十分多產，嘗試不同角色的他，這次演繹劫匪頭目汪新元，亦正亦邪，能夠演出角色的神髓，整體表現準繩；演出林法樑的張繼聰，貫徹了過往幽默風趣的喜劇感，角色討好，演出恰到好處；再次於電影中跟馮志強合作的姜皓文，演繹硬朗警察的葉守正，感覺不太自然，難免有點過火。

主要女角方面，近年在電影中活躍的宣萱，在片中演出的Joy與汪新元的一段感情，突顯了她跟古天樂的合作火花再現；飾演女警許少梅的顏卓靈，其成熟的造型讓她在演出上有不少的發揮。片中其他的演員，包括凌文龍、李燦琛、薛凱琪、譚耀文、安志杰等的演出亦有一定的表現，當然久未看到演出的徐廣林，在片中演出老差骨，令人勾起舊日在電視中看了他演出的回憶。

電影中流露著美術的心思，劇本的細緻，導演的執導技巧，演員的精彩演出，充分地突顯出電影的特色與質感，《犯》片就是一部很用心的電影。（《犯罪現場》劇照）

從《懸》片走到《犯》片，馮志強以不同的模式詮釋，執導了這部製作具有用心及水準不俗的作品，電影呈現出警匪懸疑電影類型的格調，展現馮志強個人的風格。美術佈景亦見心思，劇本細緻，加上導演日漸成熟的執導技巧及演員的精彩演出，充分地突顯出電影的特色與質感，《犯》片就是一部很用心的電影。

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