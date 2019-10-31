【再見UFO．專訪】徐天佑無懼立場影響工作　「唔好計較失去咩」

港產片《再見UFO》由梁栢堅導演，徐天佑、黃又南和蔡卓妍主演，講述三人在80年代中於華富村曾目擊UFO低飛經過的都市傳說，令他們一直深信世界上存在UFO和外星人，不過在歲月漸長、生活的無奈以及時代的變遷下，眾人離夢想愈來愈遠，究竟夢想和現實哪一樣才重要呢？

天佑不時都會在社交平台上送暖，又敢於發言，曾寫下「其實我或我們不是更勇敢，只是我或我們比較誠實。」（梁碧玲 攝）

「現在的社會……」

片中男主角天佑接受訪問，由於他的敢言即時在香港榮升男神級人馬，很多人都欣賞他在今次事件上的作風，當問到他有沒有覺得最近香港發生的事比UFO更難以置信時，他即時表示：「沒有最荒謬，只有更荒謬！又如今次這部戲其實是在說我們的夢想，現在的社會……」言語之中似乎透露着看不見香港有未來、可以讓大家存在夢想一樣。

梁碧玲 攝）

戲中有初心影子

由於天佑在戲中的角色，本來就很努力向上游的打工仔，打幾份工都唔嫌辛苦，只希望有日銀行戶口夠錢移民。後來經歷到香港經濟起飛，轉型炒股才是惡夢的開始，炒燶股令他極度頹廢，終日在家借酒消愁。

當問及他在現實中有沒有類似經歷時，他自言初出來工作很幸運，拍了不少廣告又比同年紀的人搵得多錢，但同時自己沒有好好計數，在06年的時身上只剩$200，$200有甚麼用呢？當然是去飲酒！天佑回想起都不禁自嘲：「仲去飲酒喎！幾乞人憎啊！」

天佑早前曾在Facebook表示「我想講乜就講乜，唔係po野黎做咩呀。」（梁碧玲 攝）

敏感言論影響工作 內心有幾掙扎？

因為天佑這幾個月來都會為社會運動而發聲，在政治上有表態時，對於工作方面都會有莫大影響，問到他當初內心有沒有掙扎時，他直言自己第一次講敏感話題時，其實完全沒有多作考慮，「只是將自己看到的事講出來，表達內心感受，這是一個人的權利。」其後當然收到很多關心自己的電話，同時都有嘗試將這些事放在一旁，不看太多，不轉發或發文，但又會反思這樣的話，要個社交平台有何用？「十分矛盾，我的立場是睇到唔應該係咁嘅事，就想跟人傾，情況如你like咗我，我同你傾偈咋嘛！」

天佑表示而家得失心不會再咁重，會接受他人意見，唔會再只諗住損失。（梁碧玲 攝）

點睇惡評？

敏感話題一出，一定有持不同意見人士留言，天佑對此都有感而發，他回想自己過去非常在意留言，好怕畀人留負評，又極在意別人的看法。「而在近幾個月真的會有鬧人的說話，隨後跟他們搏火完自己的心情會受影響，黑口黑面又會影響到屋企人，何必呢？但當你接受到每個人都可持不同意見，即使鬧都係一個意見，唔啱睇咪Delete咗佢囉。」

天佑自爆試過有啲留言恐嚇他，而家好多事都會好小心，因為唔知會遇到甚麼事，始終自己在明人在暗。（梁碧玲 攝）

圈中藝人行得前 自己有冇準備？

圈中藝人如何韻詩、王宗堯、阮民安Tommy都親身走上街頭出一分力，天佑同樣表示自己都有思考過。「但畢竟自己不是時事評論的高手，比喻陶傑好好學識，出口成文，但我的語言是音樂和藝術，說話可以講好多，但應該用我本身的崗位、專長去表達。」

其實訪問當中，天佑預告自己接下來會發表新專輯，問及內容會否關於香港時事？他點頭回應：「我會睇下。因為自己寫出來的歌詞不知道別人有何感受，但這絕對是一件好事，是一種啟發，有時想法有好多，又不能用三言兩語去講完，所以音樂是不錯的選擇，加上而家全部都是自己去做，自由好多，要獨立去做事時動力亦會大很多，預算都要計算得好清楚，因為在工作上實實在在是有影響，但我都唔會去計較，幾個月乜都有想過，要去想怎樣扭轉自己，沒有了的東西要怎樣做才可以找回來。」